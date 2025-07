Savona, la 2C del Della Rovere non verrà più smembrata. Le famiglie: “Grazie alla dirigente Carretto e ai vostri articoli”

Savona. La classe 2C (che a settembre sarà dunque 3C) dell’indirizzo di Scienze Umane di Savona, del Liceo Statale Giuliano Della Rovere, non verrà smembrata. Questa mattina una email della dirigente (che si era impegnata per affinché lo smembramento non avvenisse) ha informato le studentesse, gli studenti, le famiglie e i docenti che “l’ufficio scolastico provinciale ha accolto la nostra richiesta di conferma della classe 3C per il prossimo anno accademico“.

Dunque la riunione che era prevista per domani, mercoledì 16 luglio, che avrebbe assegnato ai 18 studenti le nuove classi è ovviamente saltata. A maggio il nostro giornale aveva raccontato la vicenda, raccogliendo le testimonianze preoccupate dei professori, delle famiglie e degli studenti. Avevamo raccontato anche di come la dirigente scolastica, la professoressa Monica Carretto, stava cercando una soluzione per evitare la divisione che avrebbe leso diversi diritti degli studenti.

Dunque anche grazie al clamore suscitato dagli articoli di IVG la classe è salva. “Una notizia stupenda la classe dei nostri figli non verrà divisa – ci fanno sapere le famiglie – grazie alle richieste della dirigente e anche ai vostri articoli i nostri figli potranno continuare il percorso scolastico insieme, come avevano iniziato”.

“Vogliamo ringraziare per l’interessamento espresso da tutti: genitori, dirigenza e docenti. L’interesse comune era garantire continuità agli studenti e studentesse della classe in questo percorso”, concludono le famiglie.