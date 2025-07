Savona, incidente in via Nazionale Piemonte: caccia all’auto “pirata”

Savona. Incidente questo pomeriggio (17 luglio), intorno alle ore 16.30, in via Nazionale Piemonte causato da un’Audi che circolava contro mano. L’auto ha così causato indirettamente un tamponamento tra un’altra vettura e una moto.

L’Audi, di colore, scuro si è poi data alla fuga.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, la Croce Oro sez Mare di Savona ma non risultano feriti gravi. Sul luogo del tamponamento anche la Polizia Municipale per i rilevamenti del caso e per rintracciare l’Audi.

Come confermato dalla Polizia si è arrivati a recuperare la targa dell’Audi che si è data alla fuga, ora si sta procedendo a rintracciare l’auto pirata.