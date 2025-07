Savona, in piazza Sisto Franco Arminio presenta “Caraluce”

Savona. Lunedì 21 luglio ore 21,15 in piazza Sisto IV Savona Franco Arminio presenta “Caraluce” (Rizzoli). Presentano Renata Barberis e Silvia Schiaffino.

Franco Arminio è un amatissimo poeta, oltre che scrittore e regista. Ha scritto molti libri, tra cui Lettera a chi non c’era, Studi sull’amore, Canti della gratitudine, Cura dello sguardo, Infinito senza farci caso, Accorgersi di essere vivi. Ha vinto numerosi premi, quali Premio Stephen Dedalus, Premio Carlo Levi, Premio Volponi, Premio Brancati, Premio Letterario Camaiore. Paesologo, nei suoi scritti Arminio racconta i piccoli paesi d’Italia, sui quali ha realizzato anche vari documentari. Collabora con il Corriere della sera, Il Manifesto, Il Mattino e Il Fatto Quotidiano. Dal 2024 conduce La biblioteca dei sentimenti, trasmesso su Rai 3 il sabato pomeriggio.

Testo in sintesi: I paesi invisibili raccontati in questo libro da Franco Arminio (poeta amatissimo, ma anche scrittore e regista, vincitore di numerosi premi, collaboratore de Il Corriere della sera, Il Manifesto e Il Fatto Quotidiano) nascono ai confini del mondo che conosciamo, impercettibili strappi che raccontano la bontà dell’immaginazione, e che rispondono a un bisogno di spazi. Non c’è un solo paese in cui non vorremmo abitare almeno un giorno, contenti di dimenticare per un attimo la mestizia del tempo presente.

In caso di pioggia l'incontro potrebbe essere svolto al coperto nell'Atrio del Comune adiacente alla piazza, oppure rinviato a data da definire.

L’iniziativa fa parte della rassegna Parole ubikate in mare, a cura della Libreria Ubik, del Comune di Savona e del Comune di Albissola Marina, con il contributo di BPER Banca.

