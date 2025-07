Savona, il sindaco riceve il Gran Consiglio dell’associazione ‘A Campanassa’

Savona. Il sindaco di Savona Marco Russo insieme all’Assessore Nicoletta Negro ha ricevuto il nuovo presidente dell’Associazione ‘A Campanassa’ Giampiero Storti, con tutto il Consiglio Grande neoeletto, composto da: Rinaldo Massucco (vicepresidente vicario), Maria Giovanna Parodi (vicepresidente), Fabiola Marsala (segretaria), Laura Lavagna (vicesegretaria), Giovanni Piccardo (tesoriere), Riccardo Campanella (economo), Fulvio Parodi (bibliotecario), Stella Di Mantua (addetta al tesseramento), Giovanni Gallotti (addetto stampa), Massimo Zunino (segretario del consiglio). Oltre a Paolo Canepa (contabile), Paolo Farci (uomo del castello) e Davide Villani (Cicciolin).

“E’ stato un incontro che – commenta Russo -, oltre a rispettare un importante cerimoniale per salutare e augurare buon lavoro ai nuovi organismi, è stato l’occasione per rinsaldare la stretta collaborazione tra Amministrazione comunale e Associazione e per cominciare a tracciare future progettualità che sappiano tenere insieme la storia, la tradizione con le sfide attuali e future che la città deve affrontare”.

“Dopo le importanti celebrazioni del centenario, infatti, si aprono nuove prospettive per un calendario di lavoro comune che rendano l’Associazione e la Torre del Brandale sempre più rilevanti nella crescita culturale della città. Siamo stati invitati dal presidente a tenere una riunione di giunta presso la Torre del Brandale, invito che è stato accolto con piacere”, conclude.