Savona, i residenti di Maschio e Montemoro: “Con le forti piogge siamo isolati: le linee telefoniche non funzionano mai”

Savona. “È una situazione che non può più andare avanti. Ogni volta che c’è un temporale saltano le linee telefoniche e rimaniamo isolati per giorni, è capitato anche per settimane”. Questo è il grido d’allarme lanciato dai residenti delle frazioni di Maschio e di Montemoro (Savona) che sono ormai esasperati dalla situazione.

Durante le forti piogge ormai è una consuetudine il fatto che la linea telefonica (di qualsiasi gestore) salti e ciò crea molti disagi sia a giovani che anziani. “Siamo praticamente isolati non riusciamo neanche a fare le telefonate normali – aggiungono – ci sono molti residenti che lavorano in smartworking e così hanno delle evidenti e importanti difficoltà. Senza contare che questa zona è abitata da diversi anziani che non usano di certo internet ma le telefonate e così non possono essere rintracciati o chiamare in caso di bisogno”.

“Abbiamo fatto diverse segnalazioni ma la situazione non è cambiata – concludono – bisogna che si intervenga in maniera definitiva e che la soluzione ci permetta di non essere isolati ogni volta che si verificano piogge o temporali. In ultimo va anche considerato che la Sp29 è una delle strade più trafficate e un nodo cruciale tra Savona e la Valbormida per cui anche in caso di incidente, con maltempo, diventa difficile la comunicazione, se non con i soccorsi (dato che numero di emergenza unico si può chiamare anche senza linea) quantomeno con i parenti ”.