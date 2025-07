Savona: Grande Ferragosto allo Scaletto, anche tanta musica nella sera dei lumini con Rudy dj

Savona. Tutto pronto, salvo sorprese dell’ultima ora, per il ritorno del Grande Ferragosto di Savona allo Scaletto dei pescatori delle Fornaci, la sera di giovedì 14 agosto. Ormai è una tradizione, che si snoda prima con la posa dei lumini in mare e poi, dalle 22, con la musica sul palchetto montato spalle ai Serenella, con la spiaggia grande anfiteatro per accogliere il pubblico.

Un evento che si deve al Comune di Savona con la regia del vice sindaco e assessore agli eventi Elisa Di Padova, all’Autorità di sistema portuale con l’Ufficio territoriale di Savona, all’agenzia di spettacoli Eccoci e ai padroni di casa dell’Associazione bagni marini del presidente Enrico Schiappapietra.

Quest’anno la novità è rappresentata dalla presenza di alcuni cantanti savonesi, introdotta per dare spazio ai tanti artisti di casa nostra che hanno chiesto di potersi esibire nell’estate savonese, novità che in futuro potrebbe evolversi in un vero e proprio Festival. Spiega il direttore artistico del Grande Ferragosto, Marco Dottore di Eccoci: “Abbiamo avuto tante richieste, per lo più di giovani artisti, che abbiamo deciso di incanalare in questa manifestazione, che ci sembra la più adatta per un pubblico giovane come quello che abbiamo avuto negli anni”.

Come vuole la tradizione a condurre la serata sarà Luca Galtieri, inviato di Striscia la notizia, mentre in consolle ci sarà Rudy Mascheretti, eclettico artista e dj, che fa ballare da 30 anni con il suo format innovativo “The beat art concept”, di scena in prestigiose location mondiali. Dice Rudy: “Come sempre ci sarà spazio per brani in grado di accontentare tutti i gusti, ma proiettandoci anche verso le ultime novità mondiali”.

Sulla serata spiega Elisa Di Padova: “La conferma della location allo Scaletto si deve alle caratteristiche uniche che ha: è spiaggia Bandiera Blu, è una delle pochissime attrezzata per accogliere i disabili, è una splendida spiaggia libera, vanto di Savona. E quest’anno Savona è stata premiata anche con la Bandiera Lilla proprio per l’inclusione”.

Aggiunge Schiappapietra: “La serata del 14 riunisce la magia della posa dei lumini a una notte di musica, un connubio raro e perfetto. L’Associazione bagni marini sta preparando un ricco calendario di agosto, un manifesto in grado di accontentare savonesi e turisti”.

Gli organizzatori intendono ringraziare subito la Cooperativa sociale Il Faggio che gestisce l’attività dedicata ai disabili, e la Baracchetta di Loredana e dei suoi figli, indispensabile per la riuscita dell’evento.

Sarà la notte di Savona, la notte regina di mezza estate.