Savona Downtown Music Festival, sul palco di piazza Sisto un’esplosione di energia con i Patagarri

Savona. Un’altra “notte bianca” aspetta giovedì 10 luglio la città di Savona. La seconda puntata del Savona Downtown Music Festival prosegue il suo percorso musicale tra le generazioni con una band giovane e trascinante: i Patagarri.

I Patagarri sono un quintetto di ragazzi tra i 20 e i 31 anni che con il suo stile “gipsy jazz” gioioso e coinvolgente ha conquistato il pubblico dell’ultima edizione di X-Factor arrivando fino alla finale del Talent Show sotto la guida del giudice Achille Lauro. Tornano nella nostra regione con l’”Ultima Ruota del Caravan Tour Estate 2025” e ci rivelano: “Siamo nati come gruppo busking e, ogni estate, abbiamo viaggiato in Liguria portando la nostra musica per strada. Questa regione ci ha sempre accolto con calore e piacevoli sorprese. Tornare in Liguria, stavolta su un vero palco come quello del Downtown Music Festival, è per noi un enorme piacere.”

La giovane band è pronta a portare sul palco tutta la sua energia, ma anche testi che invitano alla riflessione: il singolo “Caravan” è infatti un grido di libertà, un invito a prendere il controllo della propria vita senza paura di vivere ai margini, se necessario. Il caravan rappresenta un rifugio, un simbolo di resistenza alla cultura dominante, ma anche un veicolo di speranza e di sogni che non vogliono essere rinnegati. I Patagarri, attraverso la loro musica e il loro messaggio, sembrano voler dimostrare che la vera ricchezza non è economica, ma quella della passione, della creatività e della voglia di vivere senza compromessi.

“Siamo molto felici di ospitare per la prima volta a Savona il concerto de I Patagarri nel nostro Festival: giovedì incontriamo le ‘generazioni musicali’ più giovani e fresche in quella che immaginiamo sarà una festa della musica, dell’energia e dello stare insieme. Vi aspettiamo per vivere insieme un bel momento di cultura musicale condivisa. L’invito, come sempre è quello di arrivare presto in centro e poter così scoprire le tante attività programmate in collaborazione con le associazioni e i commercianti nelle vie e vivere il cuore di Savona a passo lento scoprendo le tante attività aperte, approfittando delle offerte nel periodo dei saldi e facendo acquisti ‘sotto casa’ sostenendo così il commercio nella nostra città” dichiara il vice sindaco Elisa Di Padova.

Come da tradizione infatti, oltre al palco di piazza Sisto che accenderà i riflettori dalle 22,15, c’è l’intera città che va in scena dalle ore 18 con il Savona Downtown Music Festival: concerti, dj set, esibizioni di danza e sportive, aperitivi, cene a tema e tanto shopping vi aspettano in ogni angolo del centro storico grazie alle iniziative dei commercianti.

Si rinnova anche giovedì 10 luglio lo spazio per gli approfondimenti culturali grazie alle aperture straordinarie della Pinacoteca Civica (fino alle 22 con ingresso gratuito), del Museo della Ceramica (fino alle 21) della Campanassa (dalle 20,30 alle 23), oltre alla Diocesi che consente la visita della Cappella Sistina e degli Appartamenti di papa Pio VII dalle ore 20,30 alle 22,30 regalando alla cittadinanza il concerto Ensemble Mousikè.

ll piano di sicurezza per Piazza Sisto IV anche per questo secondo giovedì non prevede la chiusura della piazza, ma l’area spettacolo sarà presidiata da personale della security.

Per facilitare chi arriverà a Savona in macchina, sono stati predisposti 500 parcheggi gratuiti presso il Centro Commerciale “Il Gabbiano” (chiusura alle ore 01,00) e piazza del Popolo (1000 posti all’aperto dalle ore 19). Sono inoltre disponibili, come sempre, anche i parcheggi di via Piave (370 posti, a 5 minuti a piedi dal centro) e dell’Arsenale (271 posti, in Darsena).

La Polizia Municipale provvederà alla chiusura del traffico veicolare nelle aree interessate dalla manifestazione a partire dalle ore 16.30.

Come sempre, in questo tipo di manifestazioni, il Comune ha predisposto un’apposita ordinanza per il divieto di utilizzo di contenitori di vetro e di lattine, potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità.

Per seguire tutte le novità e gli aggiornamenti ci sono due pagine social dedicate, su Facebook: Savona Downtown Music Festival e su Instagram: @savonadowntownmusicfestival. Gli hashtag per non perdere nulla delle cinque serate di luglio ed interagire con le nostre pagine sono: #SDMF2025 #Savona2027 #SavonaDowntown. Sui canali @savona2027 @visitsavona, www.visitsavona.it e www.comune.savona.it tutti gli aggiornamenti sulle serate e le informazioni su chiusura delle strade e parcheggi

Attività collaterali e a cura dei commercianti e delle vie

Via Verzellino: musica con DJ set, danza, calisthenics, attività sportive, shopping e stand

Via Manzoni: musica con DJ set e apericena, stand

Via Luigi Corsi: danza, enogastronomia, pattinaggio, pugilato, calcio e altre attività sportive

Via dei Vegerio: musica e enogastronomia

Via Guidobono: enogastronomia e shopping

Corso Italia: aperitivo, musica con DJ set e stand

Via Montenotte: truccabimbi, danza, stand ed attività sportive

Via Astengo: enogastronomia, attività sportive, attività per bambini e stand

Via Guidobono: shopping, musica ed enogastronomia

Via Caboto: musica con Dj set e enogastronomia

Via Garassino: serata enogastronomica a tema e musica dal vivo

Piazza Pertini: musica e danza

Via Paleocapa: musica, aperitivi e stand

Piazza Mameli: enogastronomia e danza

Via Pia e centro storico: musica con DJ set, aperitivi e stand