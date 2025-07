Savona Downtown Music Festival, giovedì 3 luglio la prima serata con Silvia Mezzanotte

Savona. L’edizione 2025 del Festival, dedicato quest’anno alle generazioni musicali, non poteva che inaugurare con una serata di grande show pensato da Cresc.i per raccogliere fondi destinati all’età più importante della vita, quella dell’infanzia, che rappresenta il nostro futuro.

L’Associazione Cresc.i OdV (Crescere Insieme) dal 1995 opera infatti come riferimento per le famiglie del territorio provinciale e per i piccoli pazienti del Reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale Gaslini di Savona.

In occasione della prima serata del Savona DownTown Music Festival ha coordinato uno spettacolo musicale con tanti ospiti e amici per raccogliere fondi a favore di uno dei suoi progetti più importanti: il “Progetto Renzino Astengo” .

Nato a seguito della tragica scomparsa del piccolo Renzino nell’anno 2009, il progetto ha l’obbiettivo di coinvolgere il personale docente, con l’aiuto prezioso degli operatori del 118, per diffondere fra gli alunni degli Istituti Secondari di Primo Grado e Secondo grado la conoscenza delle norme di primo soccorso e delle azioni da intraprendere in presenza di persone che manifestino un’ improvvisa perdita di coscienza. Gli operatori saranno presenti al Festival per utilissime dimostrazioni salva vita.

Il Vicesindaco Elisa di Padova annuncia: “Sarà una serata magica quella di apertura del Downtown 2025, dedicata al cuore generoso della città: nel trentesimo anniversario di Cresc.i abbiamo pensato che fosse giusto realizzare una serata con la Babilonia Ethnic Band e la Dna Musica con una finalità specifica, un invito collettivo a sostenere il progetto Renzino Astengo, attivo nelle scuole da molti anni e per la cui sostenibilità, con Carlo Mantero, abbiamo attivato alcuni mesi fa un tavolo tecnico permanente che coinvolge diversi Enti del territorio. La voce incredibile di Silvia Mezzanotte ci accompagnerà poi per l’ultima parte del serata. Sarà un’apertura di Festival dedicata quindi alle progettualità del territorio con largo spazio alle iniziative nelle vie, allo shopping e alle degustazioni, nella prima parte della serata. Vi aspettiamo!”.

La serata, presentata da Katia Orengo e Matteo Toscano di Radio Jasper, si preannuncia quindi ricchissima: si aprirà con gli allievi della DNA Musica Savona che eseguiranno alcuni brani del loro repertorio e a seguire, in collaborazione con “l’Associazione Seconda Stella a destra” porteranno in scena alcune canzoni estratte dallo Spettacolo ”Oltre il sipario il cuore” , con le coreografie a cura di Semplicemente Danza.

Lo spettacolo proseguirà con la “Babilonia Ethnic Band”, composta principalmente da musicisti professionisti che da oltre 15 si esibiscono gratuitamente per raccogliere fondi, in quest’occasione sul palco Lorenzo Ottonello alla batteria, Artan Selistha e Amnon Cohen alla chitarra, Marco Grandi e Carlo Mantero alle tastiere, Fabio Zunino al basso, alle voci Serena Sforzi, Silvia Ferri e Laura Quaglia, con la partecipazione di Marco Caudullo.

Infine, ospite Speciale della serata sarà Silvia Mezzanotte che incanterà la piazza con la sua splendida voce.

Le vie del centro cittadino si animano per le iniziative dei commercianti che regalano alla cittadinanza intrattenimento, shopping e le eccellenze del food&beverage. Non manca lo spazio per gli approfondimenti culturali grazie alle aperture straordinarie della Pinacoteca Civica (fino alle 22 con ingresso gratuito), del Museo della Ceramica (fino alle 21) della Campanassa (dalle 20,30 alle 23). Inoltre, ogni giovedì sera, anche la Diocesi apre le porte della splendida Cappella Sistina e degli Appartamenti di papa Pio VII con orario 20,30 – 22,30.

ll piano di sicurezza per Piazza Sisto IV per questo primo giovedì non prevede la chiusura della piazza, ma l’area spettacolo sarà presidiata da personale della security.

Per facilitare chi arriverà a Savona in macchina, sono stati predisposti 500 parcheggi gratuiti presso il Centro Commerciale “Il Gabbiano” (chiusura alle ore 01,00) e piazza del Popolo (1000 posti all’aperto dalle ore 19). Sono inoltre disponibili, come sempre, anche i parcheggi di via Piave (370 posti, a 5 minuti a piedi dal centro) e dell’Arsenale (271 posti, in Darsena).

La Polizia Municipale provvederà alla chiusura del traffico veicolare nelle aree interessate dalla manifestazione a partire dalle ore 16,30.

Come sempre, in questo tipo di manifestazioni, il Comune ha predisposto un’apposita ordinanza per il divieto di utilizzo di contenitori di vetro e di lattine, potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità.

Attività collaterali e a cura dei commercianti e delle vie

Via Verzellino: musica con DJ set, danza, calisthenics, attività sportive, shopping, musica dal vivo con I Postatomici e stand

Via Manzoni: musica con DJ set e apericena, stand

Via Luigi Corsi: danza, enogastronomia, pattinaggio, pugilato, calcio e altre attività sportive

Via dei Vegerio: musica e enogastronomia

Via Guidobono: enogastronomia e shopping

Corso Italia: aperitivo, musica con DJ set e stand

Via Montenotte: truccabimbi, danza, stand ed attività sportive

Via Astengo: enogastronomia, attività sportive, attività per bambini e stand

Via Guidobono: shopping, musica ed enogastronomia

Via Caboto: musica con Dj set e enogastronomia

Via Garassino: serata enogastronomica a tema e musica dal vivo

Piazza Pertini: musica con Dj set e animazione a cura del Tavolo dei Giovani

Via Paleocapa: musica, aperitivi e stand

Piazza Mameli: enogastronomia e danza

Via Pia e centro storico: musica con DJ set, aperitivi e stand