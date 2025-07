“Savona da scoprire” denuncia: “Via Paleocapa in stato di grave degrado, servono subito interventi”

Savona. Arriva dal gruppo Facebook “Savona da scoprire” la denuncia sullo stato di degrado di via Paleocapa, la via centrale cittadina.

“È con un misto di profonda delusione e indignazione che ci rivolgiamo a chi di dovere per denunciare lo stato di degrado inaccettabile di via Paleocapa, quella che dovrebbe essere il salotto di Savona e il nostro biglietto da visita per migliaia di turisti e croceristi che la percorrono quotidianamente” affermano dal gruppo FB.

“​Com’è possibile che la via principale della nostra città, un luogo di passaggio obbligato e di primissima impressione, sia ridotta in queste condizioni? Siamo stanchi di assistere a uno spettacolo indecoroso che offende la bellezza intrinseca di Savona e il lavoro di chi cerca di valorizzarla”.

“​I nuovi cestini, appena installati, sono già stati imbrattati da vandali con le loro firme sconsiderate. Le colonne presentano evidenti segni di inciviltà e sporcizia, con macchie di urina che denunciano una mancanza totale di rispetto. I chinotti, simbolo della nostra città, sono per la maggior parte abbandonati a se stessi, un’immagine di trascuratezza. A tutto questo si aggiungono bacheche trascurate e segnali stradali rotti, dettagli che, sommati, dipingono un quadro desolante”.

​

E ancora: “Questa non è la Savona che vogliamo mostrare al mondo. Questa non è la cura che i residenti meritano. Via Paleocapa ha il potenziale per essere un vanto, un luogo accogliente e dignitoso, ma attualmente è un’immagine di abbandono che ci fa arrabbiare profondamente”.

​

“Chiediamo un intervento immediato e risolutivo da parte delle autorità competenti. È ora di agire con decisione per ripristinare il decoro che via Paleocapa e Savona intera meritano”.

“Non possiamo più tollerare che il cuore pulsante della nostra città sia lasciato a marcire nel degrado. ​Rendiamo a Via Paleocapa la dignità che le spetta. È un nostro diritto e un vostro dovere” conclude “Savona da scoprire”.