Savona. Sono in tutto sei le famiglie evacuate oggi a Savona in via Istria, in una palazzina di Arte, a causa degli allagamenti che hanno interessato gli alloggi per le infiltrazioni provenieni del tetto dello stabile, che non ha esistuito alle intense piogge della mattinata.

Nell’edificio, infatti, sono in corso lavori per il rifacimento del sottotetto: “Un intervento di ristrutturazione che è in itinere, un cantiere che abbiamo programmato proprio nei mesi estivi per essere ultimato prima dell’autunno” afferma Alessandro Revello, amministratore unico di Arte Savona.

Sul posto sono intervenuti, oltre al personale di Arte, anche gli agenti della polizia municipale, per organizzare lo sgombero delle case popolari in tutta sicurezza. I vigili del fuoco hanno operato con un’idrovora e un’impermeabilizzazione temporanea.

Arte Savona ha già predisposto una collocazione temporanea in albergo, ma al tempo stesso sta valutando proprio in queste ore nuove soluzioni abitative per le persone costrette a lasciare gli appartamenti allagati, con l’acqua che si è riversata nelle scale, negli ascensori e sono ancora in corso di valutazione i danni complessivi sia alla palazzina quanto per i singoli alloggi.

Naturalmente, ora, la priorità resta trovare casa per gli sfollati: sopralluoghi sono già stati avviati nel pomeriggio.