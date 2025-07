Savona, al San Paolo arriva la nuova Risonanza Magnetica: sarà operativa da settembre

Savona. È arrivata oggi all’ospedale San Paolo di Savona la nuova risonanza magnetica ad alto campo, destinata a potenziare in modo significativo la diagnostica per immagini dell’Asl2 .

L’installazione dell’apparecchiatura, finanziata con fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), rappresenta un passaggio strategico nel processo di ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie della Liguria. La nuova apparecchiatura sostituirà la precedente risonanza magnetica, ormai obsoleta, e permetterà di effettuare indagini più rapide, precise e accessibili anche per pazienti complessi.

L’intervento ha comportato un investimento pari a 1,7 milioni di euro, interamente coperto da fondi PNRR. Il progetto rientra infatti nell’ambito delle azioni previste dalla Missione 6 del PNRR – “Salute”, che prevede il rinnovamento delle dotazioni tecnologiche e digitali del Servizio Sanitario Nazionale, con l’obiettivo di rafforzare l’assistenza sanitaria.

La nuova apparecchiatura, con massa pari a 3,5 tonnellate, è stata movimentata mediante autogru e introdotta nei locali tramite un varco ricavato nelle pareti in muratura. La macchina verrà installata nel corso delle prossime settimane e sarà sottoposta a collaudo entro la fine del mese di agosto. Seguiranno le necessarie attività di sanificazione ambientale, formazione del personale tecnico e sanitario e test funzionali. L’avvio ufficiale delle prestazioni per i pazienti è previsto nel mese di settembre 2025.

“L’arrivo della nuova risonanza magnetica – dichiara il direttore generale di Asl2, Michele Orlando – rappresenta un punto di svolta importante per la nostra azienda e per il territorio savonese. Grazie a questa tecnologia all’avanguardia, miglioreremo la qualità diagnostica, garantendo una risposta più tempestiva ed efficace ai bisogni di salute della popolazione. Desidero ringraziare tutti i professionisti – tecnici, sanitari e amministrativi – che hanno lavorato con impegno e competenza per raggiungere questo risultato. Asl2 ha saputo impiegare in modo efficace le risorse assegnate, dimostrando solidità progettuale e capacità gestionale, e sta proseguendo con la stessa efficacia nell’implementazione degli altri interventi previsti dal PNRR”.