Savate Combat, Chiara Vincis conquista l’accesso alla finale mondiale

Plovdiv. Si è tenuta la fase eliminatoria del campionato del mondo di Savate Combat 2025 a Plodiv, in Bulgaria.

Chiara Vincis, atleta della Asd Kick Boxing Savate Savona guidata dal Maestro Andrea Scaramozzino, selezionata in Nazionale dai direttori tecnici Mirko Anelli e Stefano Masani, ha partecipato come capitano della Nazionala italiana FederKombat nella categoria – 60 kg.

Dopo diversi e numerosi match di selezione tra le varie nazioni, Chiara vince tutti i suoi match, compresa la semifinale accedendo così di diritto alla finale (che si disputerà entro dicembre in data e luogo da destinarsi) contro la croata Katarina Klaric.

Grazie a questa prossima finale Chiara potrebbe nuovamente essere la campionessa del mondo 2025 o, in caso di sconfitta, vicecampionessa mondiale.

Un’esperienza positiva anche per gli altri due atleti della Nazionale italiana: l’albenganese Ilaria Lo Iacono del Maestro e CTN Luigi Alessandri che guadagna un ottimo bronzo e, nella categoria junior, dove il Maestro Andrea Scaramozzino era presente in veste di direttore tecnico della Nazionale italiana Federkombat, un bronzo combattutissimo anche per il genovese Samuele Criniti (Andrea Doria Savate).