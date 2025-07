Sassello, nell’ospedale Sant’Antonio si inaugura la nuova struttura psichiatrica con 25 posti letto

Sassello. Mercoledì 23 luglio, alle ore 20.45, nel Teatro di Sassello in piazza Oratorio 4, con ingresso libero, il Gruppo Redancia presenta lo spettacolo Cantastorie.

Nato da un’idea del professor Giovanni Giusto, affidato alla direzione artistica di Paolo Enrico Archetti Maestri fondatore del gruppo Yo Yo Mundi, il progetto rappresenta un lungo lavoro corale che si prefigge di dare una veste musicale e professionale alla produzione letteraria e poetica degli ospiti delle Comunità Terapeutiche del Gruppo Redancia.

Protagonista attiva della creazione delle canzoni è la “Pesci in Barile Band”, formazione composta da operatori e pazienti, guidata da Paolo Enrico Archetti Maestri con la collaborazione del musicista Andrea Assandri e del musicoterapeuta Claudio Bocchi e sotto l’egida dell’Associazione di Volontariato “Il Barattolo”, che da sempre sostiene iniziative rivolte al benessere delle persone affette da patologie

psichiatriche. Il filo conduttore dello spettacolo è un immaginario naufragio che crea l’incontro fra persone diverse che si scoprono accomunati da sogni, speranze, desideri, sofferenze e problematiche.

La messa in scena del “Cantastorie” è anche l’occasione per celebrare il ritorno del Gruppo Redancia” alle origini, quando nel 1992 nel comune di Sassello fraz. La Carta fu aperta la Comunità Terapeutica Psichiatrica denominata “Redancia 1”. Prima dello spettacolo alle ore 19.30 sarà infatti inaugurata la nuova Struttura S.R.P. 3.1 “Baglio”, che avrà sede nell’ala della A.S.P. Ospedale “Sant’Antonio”, rimasta chiusa per diverso tempo ed oggi ristrutturata e rimodernata, sita a Sassello in via Gerolamo Badano 23 e con capacità ricettiva di 25 posti letto.

Il Gruppo Redancia nasce nel 1990, con l’intento di proporre un modello integrato di trattamento capace di coinvolgere il paziente psichiatrico, i suoi curanti territoriali e il nucleo familiare, in un progetto condiviso nel quale il percorso in una comunità residenziale possa rappresentare un passaggio dinamico fondamentale nel raggiungimento di una migliore qualità della sua vita. La famiglia Giusto ed i collaboratori del Gruppo invitano la cittadinanza all’inaugurazione e alla visione dello spettacolo dove la storia di V. Il Nostromo profuma di libertà, di mare, di sale e di avventure sudamericane.