Sarà nuovamente San Filippo Neri: il club giallorosso torna al nome storico

Albenga. Si torna alle origini per il club più longevo di Albenga e uno dei più antichi della provincia di Savona. Da oggi la San Filippo Neri Yepp si chiamerà, come un tempo, solamente San Filippo Neri. Nei giorni scorsi era circolata una foto che ritraeva il vecchio logo del club proprio sul profilo Facebook della società, a far intendere che mancava poco per il ‘cambio di look’.

È ancora da capire se il logo rimarrà questo solamente con una piccola variazione o se tornerà il vecchio stemma, con cui la società si era fatta conoscere nello scorso secolo e con il quale aveva raccolto i più grandi traguardi della sua storia.

Arriva invece la prima riconferma della società dopo quella del nome. Anche nella stagione 2025/26, sulla panchina giallorossa siederanno Torregrossa e Rotiroti, gli allenatori che hanno portato quasi ai vertici del campionato di Prima Categoria la San Filippo Neri nella scorsa stagione sportiva.