Sanità, donazione sangue e plasma: al via la campagna di comunicazione su bus e spiagge della Liguria

Liguria. È partita la seconda fase della campagna di Regione Liguria per invitare i cittadini a donare sangue e plasma prima delle vacanze estive.

Dopo il successo dello spot diffuso sui canali social istituzionali, il messaggio di Mattia Villardita, il volontario savonese noto come “Spiderman”, arriva sui mezzi pubblici e negli stabilimenti balneari.

Dal 2 luglio, infatti, la campagna è già attiva nell’area metropolitana genovese (eccetto il capoluogo), a Savona e a La Spezia; dall’8 luglio sarà visibile anche sui mezzi AMT di Genova e negli stabilimenti balneari del ponente ligure.

I messaggi di Spiderman hanno già raggiunto milioni di persone online e continuano a generare effetti positivi sulla raccolta di sangue e plasma. Grazie ai manifesti su autobus e alle affissioni negli stabilimenti, Spiderman ricorda a tutti che, prima di partire per le vacanze, c’è un gesto fondamentale da compiere: donare sangue e plasma per aiutare chi ne ha bisogno.

«Rinnovo l’appello ai donatori– afferma Massimo Nicolò, assessore alla sanità di Regione Liguria – in un periodo delicato come quello estivo, in cui la raccolta di sangue e plasma diminuisce mentre la domanda negli ospedali, che accolgono residenti e turisti, aumenta. Ringrazio di cuore tutti i donatori e le associazioni per il loro prezioso supporto, che consente al sistema sanitario ligure di garantire scorte adeguate in tutta la regione».

«Ad oggi – aggiunge Vanessa Agostini, responsabile del Centro Regionale Sangue – l’autosufficienza regionale è assicurata, anche se si registra una lieve riduzione delle scorte di sangue di gruppo B positivo. Invitiamo quindi tutti i donatori, in particolare chi possiede questo gruppo sanguigno, a prenotare la donazione entro i prossimi 15 giorni e comunque prima della partenza per le vacanze. È importante programmare e prenotare anche nei giorni infrasettimanali per garantire la disponibilità di concentrati piastrinici per i pazienti ematologici. Il personale dei centri trasfusionali e delle associazioni è sempre a disposizione per orientare e supportare i donatori nella scelta della tipologia di donazione. Un ringraziamento speciale va a tutti i donatori per la generosità e la sensibilità che continuano a dimostrare».