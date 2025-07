Sanità, Asl2: “Tra gli obiettivi il potenziamento dell’organico medico aziendale”. Ecco le azioni in corso per il rafforzamento

Savona. La direzione generale di Asl2 ha tra gli obiettivi il potenziamento dell’organico medico aziendale. L’Azienda conferma il proprio impegno costante nel reperire risorse professionali qualificate per garantire la piena operatività delle strutture aziendali, in particolare del sistema emergenza-urgenza, compresa anche il convenzionamento messo in atto con altre Aziende del Servizio Sanitario Nazionale e l’attivazione di contratti previsti dalla normativa.

A inizio marzo l’Asl2 aveva indetto un bando per affidare l’incarico di direttore di struttura complessa del pronto soccorso e medicina d’urgenza dell’ospedale savonese, e oggi l’Azienda fa sapere che la fase di raccolta delle domande si è conclusa il 29 maggio. L’Asl 2 sottolinea che al momento sono in itinere le procedure correlate alle successive fasi previste dalla normativa, ovvero alla nomina della commissione di valutazione e all’ammissione dei candidati, finalizzate alla programmazione della prova selettiva. Tale iter si inserisce nel più ampio piano strategico dell’Azienda volto alla copertura delle posizioni apicali.

Ma l’Asl2 ha un progetto più ampio per rafforzare l’organico medico dell’Azienda. In tutto questo si inserisce il fatto che sono stati indetti ed espletati due concorsi pubblici in medicina d’urgenza, da cui sono risultati sette candidati idonei, già attualmente tutti in servizio presso le strutture dell’Azienda, con differenti forme contrattuali. Inoltre è stato indetto ed espletato un concorso pubblico in medicina interna, con prioritaria destinazione ai pronto soccorso aziendali. L’unica candidata idonea risulta già in servizio a tempo determinato presso quello di Savona.

È attualmente in fase di svolgimento un concorso pubblico per chirurgia generale, anch’esso con prioritaria assegnazione ai pronto soccorso aziendali. Le prove si sono svolte il 27 giugno 2025 e hanno visto la partecipazione di un candidato che dopo lo svolgimento, da parte della commissione, degli ultimi adempienti previsti potrà prendere servizio.

Inoltre, oltre alle procedure concorsuali già avviate, sono in corso ulteriori iniziative che comprendono l’indizione di un concorso pubblico a tempo indeterminato e un avviso pubblico a tempo determinato, la cui adozione è prevista nelle prossime settimane.