Salva Spinelli, Traversi (M5S): “Lega ha fatto passare norma per tutelare un caso specifico”

Roma. “Oggi nella confusione totale dei lavori in seduta comune di Commissione trasporti e ambiente alla Camera, tra la moltitudine di emendamenti accantonati e riformulati, è passata la norma ad personam salva Spinelli, benché riformulata. Nonostante le dichiarazioni rassicuranti del viceministro Rixi che difende l’emendamento riformulato dichiarandolo di somma urgenza generale e indispensabile nella gestione dei porti italiani, la sostanza non cambia: la norma in questione è stata cucita su misura per tutelare gli interessi di una caso specifico”.

Lo dichiara il deputato M5S e già sottosegretario al Mit del Conte 2, Roberto Traversi.

“Dopo le numerose polemiche − aggiunge Traversi − i parlamentari proponenti della Lega hanno riformulato il testo, ma la sostanza non cambia. Cercano di difendere l’indifendibile mettendoci una pezza: il nuovo testo aggiunge alla fine una frase che solo apparentemente sembra non riguardare la questione giudiziaria di Spinelli. Infatti, per fugare l’impressione di un provvedimento ad aziendam, aggiunge che ciò non si applica ‘nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore’. In realtà gli effetti di questo provvedimento si avranno dopo il 30 di settembre del 2025, quando la proroga alla concessione temporanea di tre mesi concessa da Adsp alla società Gpt, per il 51% di Spinelli, scadrà e allora la norma appena modificata potrà esser applicata anche a questo caso specifico. L’emendamento stabilisce che la funzione caratterizzante dei singoli terminal si debba d’ora innanzi intendere riferita agli ambiti complessivi disegnati dal Piano regolatore portuale e non a quella indicata dalla singola concessione”.

Traversi, a nome del Movimento, si dice “Profondamente deluso da questo modo di agire. È dall’inizio di questa legislatura che si parla della necessità di fare una riforma dei porti, e a chiederlo non siamo solo noi M5s, ma anche operatori e lavoratori del settore, stakeholder e imprenditori. Siamo purtroppo ancora al nulla di fatto, a parte le vane promesse e i provvedimenti fatti su misura per tutelare i soliti amici”.