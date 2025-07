Salta lo spettacolo pirotecnico al Luna Park di Spotorno: stop dalla Regione Liguria

Spotorno. Lo spettacolo pirotecnico previsto per domani sera, venerdì 18 luglio, all’interno del Luna Park di Spotorno, nella zona della sfera sul mare, non si farà. La Regione Liguria ha infatti negato l’autorizzazione a causa dell’alto rischio di incendi.

L’evento, gratuito e molto atteso da residenti e turisti, si sarebbe dovuto svolgere tra le 22.45 e le 23.15. Ma le regole attuali, valide su tutto il territorio regionale durante i periodi di allerta, vietano accensioni e attività che potrebbero causare incendi, soprattutto vicino a boschi o aree verdi.

“Il parere della Regione è, in generale, non favorevole – si legge nel documento ufficiale dell’ente -, in quanto la Regione non può autorizzare l’uso del fuoco nelle prossimità dei boschi e ‘in ogni altra parte del territorio nella quale possa esservi pericolo di incendio boschivo”.

“Ci scusiamo con il pubblico, in particolare con le famiglie e i bambini che attendevano con entusiasmo questa serata speciale”, fanno sapere dall’organizzazione del Luna Park di Spotorno.