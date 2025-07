Sail camp 2025 nell’area marina protetta dell’isola di Bergeggi con il Ceas Riviera del Beigua

Bergeggi. Anche quest’anno l’A.D.G., Associazione Diabete Giovanile di Genova, O.N.L.U.S., che opera dal 1982 nel volontariato a favore dei giovani affetti da Diabete Mellito Tipo 1 e delle loro famiglie, ha scelto il Golfo dell’Isola per organizzare il consueto campo scuola in collaborazione con il “Servizio Regionale di Diabetologia Pediatrica” dell’IRCCS “Giannina Gaslini” e la Lega Navale Italiana Sezione di Spotorno.

Il Campo Scuola denominato “Sail Camp 2025” è giunto alla sua 24° edizione e rappresenta ormai un appuntamento tradizionale, che vede la partecipazione di più di 30 ragazzi/e dai 6 ai 12 anni con molte presenze provenienti da “fuori Liguria”, un’esperienza fondamentale nello schema educativo dei bambini e degli adolescenti con diabete. L’accettazione della malattia, il confronto con altri coetanei con diabete

e l’acquisizione di una buona educazione all’autogestione della malattia sono i principi cardine di questo tipo di iniziative.

Nella giornata di giovedì 3 Luglio, grazie alla magnifica ospitalità dello stabilimento Villaggio del Sole di Bergeggi e alla preziosa collaborazione della Lega Navale Italiana sezione di Spotorno che gestisce il campo stesso con estrema cura, il CEAS Riviera del Beigua in sinergia con L’AMP Isola di Bergeggi, ha organizzato una giornata di snorkeling guidato volto ad osservare e far conoscere la vita sott’acqua che in questa area vive fiorente. La mattinata è stata dedicata al gruppo “grandi” mentre il pomeriggio al gruppo “piccoli”.

Un’esperienza divertente e formativa in uno sfondo naturalistico di particolare importanza e pregio.