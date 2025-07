Sagra del Michettin ad Albenga, Gran Galà delle Polente a Calizzano e Antonio Manzini a “Parole Ubikate”: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Prosegue l’estate di divertimento e relax in Riviera con tantissimi appuntamenti da non perdere adatti a tutti i gusti ed età. Per i golosi da non perdere la mitica Sagra del Michettin di San Giorgio di Albenga, ma anche il Gran Galà delle Polente a Calizzano. Torna anche il festival letterario “Parole Ubikate in Mare” che vedrà come ospite lo scrittore Antonio Manzini. Si balla e si canta con “Il corso in musica” che prevede un tributo ai Queen a Savona, mentre a Loano c’è c’è l’edizione estiva di Carnevaloa. Spettacoli teatrali a Savona con Il mito di Sinatra in scena sul Priamar e la Bisbetica Domata che arriva al Festival Teatrale di Borgio. Infine torna anche in provincia di Imperia la Festa dei Rebatta Base a San Bartolomeo al Mare. Ma ora entriamo nel dettaglio del programma del fine settimana.

AD ALBENGA LA SAGRA DEL MICHETTIN

Fino al 27 luglio 2025 si svolge la rinomata Sagra du Michettina San Giorgio di Albenga, una festa in cui si trovano spettacoli musicali, mostre e concorsi fotografici. La sagra è dedicata al Michettin, il famoso pan fritto il cui impasto è realizzato con patate, farina, latte e lievito, cotto sul momento in grandi pignatte.

La sagra, famosa per il buon cibo, propone anche musica dal vivo, giochi per ragazzi e bambini, artigiani e commercianti che propongono i loro interessanti prodotti, mostre fotografiche, di arte sacra, di antiche attrezzature agricole e rassegne di musica da camera, classica e sacra.

Oltre al famoso Michettin, si potranno gustare molti piatti tipici del territorio come ravioli, polenta con sughi vari, gnocchetti al pesto, grigliate di carne e di verdura, totani fritti e un ricco assortimento di dolci. Le grandi cucine attrezzate si popolano ogni anno alla fine di luglio di cuoche, cuochi e volontari di ogni genere per dar vita alla Sagra.

DI SEGUITO IL PROGRAMMA COMPLETO:

Le orchestre del Michettin

A partire dalle 21 si esibiranno sul palco della sagra:

Martedi 22: CASTELLINA PASI

Mercoledi 23: DANIELE CORDANI

Giovedi 24: DOMENICO CERRI

Venerdi 25: GIORGIO E I KEBANA

Sabato 26: PAOLO BAGNASCO

Domenica 27: GIORGIO VILLANI

Momenti musicali presso la Chiesa Antica

Durante la Sagra du Michettin sarà possibile assistere nella chiesa antica ad alcuni “Momenti musicali” organizzati dalla direttrice artistica Loredana Cardona.

23/7 Concerto per clavicembalo Ennio Cominetti

25/7 Trio Escaboflauto, clarinetto e painoforte

Nei giorni 22, 24 e 26 luglio saranno organizzate visite guidate nella Chiesa Antica.

Qui il programma completo dell’evento

GRAN GALA’ DELLE POLENTE A CALIZZANO

Il 26 luglio, a Calizzano, torna il Gran Gala delle Polente nei caruggi. Dalle 19,30 nel centro storico del paese ci sarà una degustazione di polente e altri piatti.

Una serata imperdibile all’insegna del gusto e della tradizione! Protagonista assoluta: la polenta, in tutte le sue varianti: polenta bianca, gialla e verde, accompagnate da una ricca varietà di sughi deliziosi.

Novità del 2025: per la prima volta ci sarà la Polenta bianca con sugo di porri De.Co. (un’esclusiva del nostro territorio).

Durante tutta la serata, musica dal vivo con i mitici Demueluin. Non mancate: sapori autentici, atmosfera tipica e tanto divertimento vi aspettano nel cuore di Calizzano!

Per il programma completo clicca qui

“IL CORSO IN MUSICA” TORNA CON UN TRIBUTO AI QUEEN

Torna per il quarto anno l’ormai collaudato appuntamento con la rassegna “Il Corso in Musica” evento patrocinato dal Comune di Savona e organizzato da Confartigianato in collaborazione con Zelo Gelateria, Spizzy, Tucano bar e Symposium in Piazza Pertini.

L’appuntamento sarà per domenica 27 luglio, alle 21.30, con il tributo ai Queen.

La Queen Lover Tribute Band animerà la domenica sera savonese ripercorrendo i successi dell’ iconica band.

Il concerto è gratuito.

Qui i dettagli sulla manifestazione

DIVERTIMENTO E FESTA CON CARNEVALOA SUMMER EDITION

Si terrà sabato 26 luglio l’edizione 2025 del Carnevalöa Summer Edition, la manifestazione organizzata dall’Associazione Vecchia Loano con il patrocinio ed il contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

A partire dalle 21.15 su corso Roma sfileranno i carri che hanno partecipato alle ultime edizioni del Carnevalöa “invernale”. Tra di loro i carri di rappresentanza dei borghi di Loano: “La carrozza delle favole” del gruppo Prigliani; “Inside Out 2” del gruppo “Roba da Matti” di via Dante; “Finché suocera non ci separi” del gruppo “Nuovo Borgo di dentro”; “Api amiche” del gruppo Meceti; “Dont worry be hippie” dei “Matétti Burdelûzi”; “La bella e la bestia” del gruppo “Gazzi superiori No stop”.

Ad aprire la sfilata sarà il tradizionale carro della Torre dell’Orologio e di Palazzo Doria con a bordo la maschera ligure Capitan Fracassa e le maschere loanesi “U Beciancìn”, Re del Carnevale e maschera ufficiale del Carnevalöa, “U Puè Peppin”, maschera tradizionale del carnevale di Loano, e la Principessa Doria del Castello. Di seguito sfilerà la “Beccian Car”, la macchina a “rigadera” ossia a forma di annaffiatoio, cioè il simbolo di Beciancin.

Carri e maschere partiranno da piazza Mazzini, percorreranno corso Roma e raggiungeranno piazza Cadorna, per poi tornare indietro.

Ospiti della serata “Canta e Sciuscia”, marching band folk italiana internazionale, e Massimo Morini, leader dei “Buio Pesto”, che presenterà il nuovo inno (in dialetto ligure) del Carnevalöa.

Mercatini a tema sulla passeggiata dalle 10 alle 23.30.

Chi volesse partecipare alla sfilata accompagnando il gruppo di un carro può inviare un messaggio al numero 338.218.23.09 o inviare una mail a info@carnevaloa.org o vecchialoano@pec.it.

Leggi qui le informazioni sullo spettacolo

A PAROLE UBIKATE ARRIVA ANTONIO MANZINI

Nell’ambito del Festival Parole Ubikate in Mare, arrivato alla XV edizione e che prevede 28 serate con 31 autori in Piazza Sisto IV a Savona e in Piazza della Concordia ad Albissola Marina, a cura della Libreria Ubik, del Comune di Savona e del Comune di Albissola Marina, con il contributo di Bper Banca, sabato 26 luglio, alle ore 21,15, in Piazza della Concordia Albissola Marina arriva Antonio Manzini che presenta “Sangue marcio” (Piemme). Introduce Renata Barberis.

Sangue marcio è un romanzo magnetico che scava nella psicologia dei personaggi, costringendo il lettore a confrontarsi con il lato oscuro dell’essere umano. È l’esordio di Antonio Manzini (uno degli scrittori noir più amati nel nostro paese, autore della fortunatissima serie del vice questore Rocco Schiavone da cui è stata tratta la serie televisiva su Rai 2) pubblicato vent’anni fa, che torna ora finalmente in libreria.

Qui le informazioni sulla serata

IL MITO DI SINATRA IN SCENA SUL PRIAMAR

Sabato 26 luglio ore 21,30 sulla Fortezza del Priamar di Savona in scena “Il mito di Sinatra” con “Tigullio Big Band Jazz Orchestra”. Il Mito di Sinatra: Big Band, Swing e Jazz senza Tempo celebra l’eredità di Frank Sinatra, un uomo che ha scritto la storia della musica del Novecento con la sua voce unica e la sua straordinaria capacità di trasformare ogni brano in una vera e propria esperienza. Il programma esplora le sue inconfondibili interpretazioni, che spaziano dalle atmosfere eleganti delle big band allo swing coinvolgente, passando per il jazz più intimo e sofisticato. Ogni brano di Sinatra è una testimonianza di un’arte che non conosce confini temporali, un’arte che continua a risuonare nei cuori degli appassionati di musica di tutto il mondo.

Frank Sinatra, una delle voci più iconiche della storia della musica, ha saputo trasformare il jazz, lo swing e la musica popolare in una vera e propria arte, dando vita a un fenomeno che continua a risuonare nel cuore di milioni di ascoltatori. Il suo stile inconfondibile, una fusione perfetta di eleganza, emotività e tecnica vocale, ha reso ogni sua interpretazione un capolavoro, capace di attraversare le epoche e di adattarsi a generazioni diverse, mantenendo una freschezza e una contemporaneità che sono la sua vera essenza.

Lo swing di Sinatra è un’arte raffinata, che fonde la precisione ritmica con la libertà interpretativa, creando uno stile personale che ha influenzato innumerevoli artisti. Sinatra è anche stato un interprete del jazz in senso profondo. Il mito di Sinatra non si limita alla sua musica, ma riguarda anche la sua figura. Il “Rat Pack”, il suo carisma, la sua presenza scenica e la sua capacità di emozionare e conquistare il pubblico hanno fatto di lui un’icona culturale, un personaggio la cui influenza è stata ben oltre il campo musicale. Ma è la sua musica che ha davvero reso eterno il suo nome: le sue interpretazioni, ora piene di energia, ora di malinconia, riescono a parlare a tutte le generazioni, attraversando il tempo senza mai perdere di freschezza.

Alla direzione sarà Danilo Marchello e Alessandro Conti la voce.

I biglietti sono già in vendita su www.operagiocosa.it mentre la biglietteria sarà aperta presso Il Teatro Chiabrera il 25 e 26 luglio con orario 10/12 e 17/19, in Fortezza la sera del concerto dalle ore 20.

Prezzo intero €15 – Under 26 €10.

Qui le informazioni sulla serata

LA BISBETICA DOMATA AL FESTIVAL DI BORGIO

Nell’ambito del 59° Festival Teatrale di Borgio Verezzi continuano le premiere nazionali del Festival diretto da Maximilian Nisi. In scena Amanda Sandrelli con “La bisbetica domata” sabato 26 e domenica 27 luglio – ore 21.30 – piazza Sant’Agostino.

LA BISBETICA DOMATA

di William Shakespeare / traduzione e adattamento di Francesco Niccolini, con Amanda Sandrelli e Pietro Bontempo, regia di Roberto Aldorasi, e con Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Adriano Giraldi, Riccardo Naldini, Lucia Socci. Scene e costumi di Francesco Esposito, luci di Samuele Battistoni, musiche a cura di Elena Nico. Produzione La Contrada Teatro Stabile di Trieste.

Caterina della Bisbetica domata è un personaggio ambiguo e questo lo rende affascinante: è antipatica, intransigente, pure sboccata e integralista, qualcuno dice pazza. Ma libera. Adolescenziale e romantica, altro che bisbetica: sogna un mondo in cui ci si sposa per amore. Ma nella Padova della Bisbetica tutti i protagonisti sono ambigui e macchiati da colpe. In una società profondamente maschilista come poteva essere quella inglese di fine Cinquecento, una Caterina addomesticata era un bel personaggio comico, la Bisbetica una edificante commedia a lieto fine: la commedia della “selvaggia addomesticata”. Solo che oggi tutto questo non è edificante e non è a lieto fine. Caterina vorrebbe riscrivere le regole, dire di no a madre e sposo canaglia. L’umiliazione è totale, la violenza che subisce disgustosa e pianificata fin dalla prima battuta di Petruccio: lui punta solo a dominare la bella e ricca Caterina e sa come fare a piegarla, con le buone o con le cattive. Da un lato della scena si ride, ci si traveste, ci si manda baci e dichiarazioni d’amore, dall’altro si esercita la violenza a livelli da incubo. Ma il peggio accade quando la porta si chiude e noi non vediamo né sentiamo più. Là dietro non arriva nessun principe azzurro che ti salva. Caterina piega la testa, ridotta peggio di un cagnolino: di Caterina, quella ragazza tutto pepe e rivolta, che sognava di innamorarsi, non c’è più traccia. Obbligata all’umiliazione totale, tutti le voltano le spalle: cosa la attende tra le mura di casa è un problema tutto suo. Noi qui, dall’altro lato della scena, possiamo soltanto fingere di essere felici.

Per i dettagli sulla sagra clicca qui

FESTA DEI REBATTA BUSE A SAN BARTOLOMEO AL MARE

Torna a San Bartolomeo al Mare torna anche quest’anno la “Festa dei Rebatta Buse”. L’encomiabile associazione di volontariato (una sessantina di aderenti) organizza una volta l’anno una manifestazione di piazza con lo scopo di raccogliere fondi da destinare in beneficenza. L’appuntamento è per venerdì 25 luglio, sabato 26 e domenica 27.

Come sempre, per 3 giorni, con i “Rebatta Buse” l’Area Manifestazioni di San Bartolomeo al Mare si trasforma in un palcoscenico musicale di grande livello, ospitando gruppi di varie estrazioni musicali per dare vita ad un happening sfrenato e festoso. Durante le serate verranno proposte specialità gastronomiche.

Questo il programma (dalle ore 19:00 apertura degli stand gastronomici):

Venerdì 25/7

“Warning!” – Green Day Cover Band

“Vaskom” – Tributo a Vasco Rossi

Sabato 26/7

Iconic Fluo Party by Alcatraz Milano

Domenica 27/7

LONG ISLAND BAND

Ska/Rocksteady/Cover Band

DEJAVU

Pop/Rock/Dance/Revival Cover Band

Per il programma completo clicca qui

SAGRA DELL’ORTU AD ANDORA

La parrocchia del Cuore Immacolato di Maria e Gli Amici di Mezzacqua, con il patrocinio del Comune di Andora, organizzano la tradizionale “Sagra dell’Ortu”, cena campestre (dalle ore 19.00) che si terrà nelle serate del 25 e 26 luglio 2025 in località Mezzacqua.

Un appuntamento atteso, dedicato alla valorizzazione della cucina tipica locale.

Durante la manifestazione sarà possibile gustare piatti preparati con ingredienti genuini e ispirati alla tradizione ligure: tra i primi piatti ci saranno caserecce al pesto, al pomodoro e alla “bella ligure”, insieme alle classiche lasagne alla ligure. I secondi piatti includeranno grigliate di carne, salsiccia alla griglia, petto di pollo e stinco di maiale, tutti accompagnati da patatine. Per chi predilige una proposta vegetariana saranno disponibili verdure ripiene con contorno e patatine fritte. I dolci proposti comprenderanno budino e un tris di dolci artigianali.

Non mancheranno le bevande: vino alla spina bianco e rosso, acqua, bibite in lattina, birra alla spina e caffè.

Tra le specialità attese, le pesche al Pigato, il cui ricavato sarà devoluto a iniziative benefiche locali attraverso il Lions Club Andora Valle del Merula.

Per le informazioni sulla sagra clicca qui

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

L’estate prosegue con tante attività e iniziative al Parconatura di Asinolla a Pietra Ligure.

Sarà la speciale serata per la nostra cavallina “Olly” ad animare il weekend di #Asinolla, in programma sabato, alle ore 19 e 30, con un aperitivo #picnic (INFO: https://www.asinolla.it/…/pietra-ligure-lasd-asinolla…/)

Non mancheranno anche le attività con asini e cavalli.

SABATO 26 LUGLIO apertura dalle 16.00 alle 23.00… Ore 16 e 30 A SPASSO CON SANTIAGO, l’incontro con il nostro simpaticissimo pony, ormai diventato la mascotte di AsinOlla… Alle ore 20.00 GIRETTI A CAVALLO NELL’ULIVETO, sempre in compagni del nostro staff.

DOMENICA 27 LUGLIO apertura dalle 10.00 alle 18.00… Per gli ospiti e i visitatori aperitivi sotto le stelle e sempre a disposizione postazioni per grigliate in famiglia e compagnia…

Alle ore 16 e 30 MERENDA IN STALLA: tante coccole per gli asini del parco e la “condivsione” della merenda.

Sempre a disposizione attività con asini e cavalli su prenotazione. E ricordiamo il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

Qui tutte le informazioni

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.