Sabato scattano i saldi estivi, Confesercenti: “Troppo anticipati, è un regalo alla grande distribuzione”

Genova. Sabato 5 luglio, in Liguria e quasi tutta Italia, inizieranno i saldi estivi 2025. Secondo l’indagine condotta da Ipsos per Confesercenti, in Liguria sono oltre 600mila le persone che progettano di acquistare in saldo, di cui circa 200mila esclusivamente in negozio. Altri 200mila, però, hanno già comprato in occasione dei pre-saldi.

“La data di inizio dei saldi continua ad essere troppo anticipata e a strangolare l’attività dei negozi al dettaglio che, invece, avrebbero bisogno di una stagione ben più lunga per ottenere i margini necessari a stare sul mercato continuando ad offrire dei prodotti di qualità e un servizio di eccellenza ai propri clienti. Detto questo – commenta Francesca Recine, presidente regionale e vicepresidente nazionale di Fismo Confesercenti – volendo cercare un aspetto positivo possiamo dire che il gran caldo, arrivato quest’anno così presto e in forma così intensa, ha già proiettato la stagione nel vivo e consumatori e turisti troveranno fin dall’inizio nei nostri negozi un grande assortimento tra cui scegliere”.

“Tuttavia – riprende la presidente Fismo – resta l’amara considerazione che saldi così precoci non sono altro che un enorme favore fatto alla grande distribuzione e alle case del fast fashion, tutto il contrario della qualità e del presidio, anche sociale, garantiti dai negozi di vicinato. In questo mare di scorrettezze fatto di pre-saldi e promozioni irregolari, noi dettaglianti scegliamo consapevolmente ed eticamente di nuotare controcorrente, pur con tutte le difficoltà del caso, provando a mettere ordine laddove il quadro normativo è invece carente”.

“La sregolatezza disorienta e confonde il cliente finale, noi invece – spiega ancora Recine – teniamo la barra dritta autoregolamentandoci: la merce in saldo deve essere sempre quella della stagione in corso e non quella delle collezioni continuative. Non svendiamo la merce tutto l’anno, perché abbiamo produzioni regolari in un comparto che assicura qualità e sostenibilità a tutta la filiera, perfettamente tracciabile dal produttore al rivenditore. Anche in questo senso, riportare i saldi a fine stagione sarebbe un gesto di grande correttezza e trasparenza nei confronti di tutti i consumatori”.

Almeno tre giorni prima della data dei saldi deve essere esposto un cartello ben visibile dall’esterno che ne annunci l’effettuazione.