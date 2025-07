Ruba un borsone poi viene raggiunto dal proprietario, gli tira uno schiaffo e scappa: 25enne arrestato dai carabinieri

Alassio. Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Savona per garantire la sicurezza dei cittadini e dei numerosi turisti accorsi durante questa stagione estiva, i Carabinieri della Compagnia di Alassio continuano ad operare con determinazione per assicurare un’estate serena e sicura. Il costante presidio del territorio e la pronta risposta operativa hanno consentito anche in quest’occasione di assicurare alla giustizia l’autore di una rapina.

Nella serata scorsa un 25enne libico, in Italia senza fissa dimora, approfittando di un momento di distrazione di un 44enne savonese, ha provato a rubargli il borsone, contenente effetti personali tra cui soldi e documenti, che aveva appoggiato da poco sulla sella del suo motorino. Il proprietario del borsone, accortosi del furto si è lanciato all’inseguimento dell’autore, raggiungendolo dopo pochi metri di distanza, tentando dunque di recuperare quanto gli era stato sottratto. Nella colluttazione che ne è scaturita, il malvivente ha colpito con un forte schiaffo la vittima, spintonandola per riuscire a garantirsi la fuga.

Continuando la corsa nei pressi del Comando Compagnia Carabinieri, le grida d’aiuto della vittima hanno attirato l’attenzione del militare di servizio alla caserma, effettivo alla Stazione Carabinieri di Alassio, che dopo aver comunicato l’evento alla Centrale Operativa per chiedere rinforzi, ha proseguito di corsa l’inseguimento del malfattore riuscendo a bloccarlo e trarlo in arresto.

Il malvivente, peraltro già noto alle Forze dell’Ordine, è stato quindi arrestato in flagranza di reato per rapina, ed il provvedimento è stato convalidato nella mattinata odierna davanti l’Autorità Giudiziaria savonese nel corso dell’udienza con rito direttissimo, associandolo alla Casa Circondariale di Imperia, in attesa del successivo giudizio con la formula del rito abbreviato, che si terrà il prossimo settembre.

L’operazione odierna “conferma ancora una volta la vicinanza dell’Arma dei Carabinieri alla collettività ed il costante impegno al contrasto della criminalità, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e del sereno svolgimento della stagione estiva”.