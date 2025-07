“Rotonda sul mare” a Ceriale, annullato lo spettacolo “Quando un musicista ride” con Elio (delle Storie Tese)

Ceriale. Diversamente da quanto annunciato, lo spettacolo “Quando un musicista ride” di Elio (delle Storie Tese) previsto per il 1^ agosto in piazza della Vittoria a Ceriale non avrà luogo.

Lo show, un nuovo spettacolo per giocare e ridere con la musica e le canzoni, è stato annullato per motivi organizzativi.

Lo spettacolo si inserisce nell’ambito della 18esima edizione della rassegna “Rotonda sul mare”, promossa dal Comune di Ceriale e dalla provincia di Savona, in collaborazione con i commercianti e le associazioni cittadine e organizzata dall’Agenzia Hpi Event di Giampiero Baldini.