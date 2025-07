Rotariani sotto le stelle per ANFFAS: solidarietà sulla spiaggia di Albenga

Albenga. Il mare a 2 metri, le stelle, buona musica e tanti, tanti amici uniti per una buona causa.

Questa è stata la serata organizzata dal Rotary Club di Alassio venerdì 18 luglio presso la spiaggia della Clinica San Michele ad Albenga.

Racconta Angelo Arnaldi – Presidente del Rotary Club di Alassio: “Rotariani provenienti da tutto il territorio compreso fra Imperia e Varazze, con diversi ospiti, hanno condiviso con noi lo spirito di questa serata, che era: stare insieme in allegria ma con un fine di servizio verso la comunità in cui noi viviamo, cercando di capirne i bisogni ed intervenendo per quanto nelle nostre possibilità. Il motto del Rotary quest’anno è: ‘Uniti per fare del bene’, ed è esattamente quello che abbiamo fatto stasera e che continueremo a fare.”

L’incasso della serata è stato devoluto all’ANFFAS di Albenga, rappresentata da alcuni ragazzi che, con i relativi accompagnatori, hanno collaborato attivamente durante la cena.

Ai rappresentanti di ANFFAS è stato donato, a fine serata, un piatto artistico di Albisola (dipinto a mano) che rimarrà nella loro sede a ricordo della serata e di un rapporto con il Rotary Club di Alassio che continuerà nel tempo.

Un omaggio simile è stato poi fatto alla Clinica San Michele, partner del Rotary nella realizzazione della serata, nelle persone di Anna Maria Gentile e Nicola Nante.

Dice ancora il Presidente del RC di Alassio: “Anna Maria e Nico sono coloro che hanno reso possibile questa serata, mettendo a disposizione la spiaggia, collaborando per la cena ma soprattutto partecipando, con serenità e spirito di sincera adesione ai valori del Rotary, al nostro service.”

Una bella serata d’estate che rimarrà viva a lungo nel ricordo di tutti i partecipanti.