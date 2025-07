Roma. Torna al suo antico e unico splendore quella che fu la dimora romana del Presidente Sandro Pertini, quella degli anni che lo videro Capo dello Stato. L’appartamento mansardato che affaccia su piazza Fontana di Trevi, al quinto piano di Palazzo Castellani, riqualificato con gli arredi che furono di Sandro Pertini e della moglie, Carla Voltolina.

Riaperto nel quarantesimo anniversario del termine del suo mandato. E proprio oggi, 3 luglio, in occasione di Felicittà, la giornata dedicata al patrimonio culturale di Roma Capitale, l’inaugurazione e l’apertura della storica dimora al pubblico. Un risultato reso possibile proprio grazie a Roma Capitale in sinergia con l’Ente Stati Generali del Patrimonio Italiano.

Così oggi, dopo oltre vent’anni di chiusura, la casa diventa anche la sede di rappresentanza di questa importante realtà che tutela il Patrimonio Italiano e delle Città Presidenziali.

Dal Terrazzo del Tricolore, simbolo della casa del Presidente più amato dagli Italiani, la soddisfazione di Ivan Drogo Inglese, presidente dell’Ente, per un risultato di grande orgoglio.

Pertini, le stanze, i muri, gli oggetti. Le pipe. La sua casa dove rimase fino all’ultimo respiro, nel 1990.

guarda tutte le foto 13



La casa del presidente Pertini a Roma

Un Presidente che partì da molto lontano per arrivare fino al Quirinale. Il sindaco di Stella, dove nacque nel settembre del 1896, era presente.

Insieme ad Andrea Castellini anche i sindaci di Varazze, Luigi Pierfederici, di Celle, Marco Beltrame, di Albisola Superiore, Maurizio Garbarini, l’assessore Nicoletta Negro per il Comune di Savona, la parlamentare Ilaria Cavo, i consiglieri regionali Alessandro Bozzano, Roberto Arboscello, Sara Foscolo insieme ad altre autorità ed esponenti del mondo politico e culturale per un’occasione unica.

“Oggi ho avuto l’onore di entrare in Casa Pertini Voltolina, che non è solo un’abitazione, ma un simbolo di rigore morale, sobrietà e impegno civile”. Lo dice l’on. Ilaria Cavo di Noi Moderati, membro dell’Intergruppo parlamentare del Patrimonio italiano che oggi ha partecipato all’inaugurazione insieme alle istituzioni del territorio savonese. “E’ stata un’emozione. Oggi, Casa Pertini ci ha parlato. A bassa voce, ma con un’eco fortissima in un gemellaggio naturale con quella di Stella: anche in quel caso era stato fondamentale non solo renderla agibile ma riportarla alla fruizione del pubblico, soprattutto delle scolaresche. Quella è la casa natale, che racconta il Pertini privato. Questa romana è la casa che racconta il Pertini Presidente della Repubblica: colpisce per la semplicità, per ciò che conserva e per come sembra ancora vissuta. Le sue pipe, la campanella istituzionale, le fotografie che raccontano la storia del nostro Paese e molto anche della nostra Liguria: dal profumo Baglietto ancora al suo posto, al libro di ricette genovesi rimasto sul tavolo della cucina. Da oggi Casa Pertini Voltolina può diventare un luogo di fruizione pubblica perché tutelare il patrimonio non significa solo conservare, ma far vivere una memoria condivisa”.