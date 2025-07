Rigenerazione urbana, dalla Regione 1,1 milioni di euro per 4 Comuni savonesi. A Savona riqualificazione delle vie pedonalizzate

Savona. Ammonta a oltre 1,1 milioni di euro lo stanziamento approvato dalla Regione Liguria, a valere sulla legge nazionale 145/2018, per finanziare quattro nuovi interventi di rigenerazione urbana in Provincia di Savona.

A presentarli oggi, presso la Sala del Consiglio provinciale, l’assessore regionale competente Marco Scajola di fronte al presidente provinciale Pierangelo Olivieri e agli amministratori dei Comuni coinvolti dai lavori, ovvero: Savona (riqualificazione delle aree pedonali di via Rossello e via Mistrangelo per 350mila euro), Noli (riqualificazione delle aree limitrofe al complesso monumentale di San Paragorio per 248mila euro), Toirano (rigenerazione urbana del parco del Marchese per 250mila euro) e Calice Ligure (terzo lotto del restauro della “Casa del Console” per 250mila euro).

“Quattro interventi attesi da altrettante comunità che garantiranno il recupero e il miglioramento di piazze, vie ed edifici rimasti indietro – spiega l’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola -. Ancora una volta abbiamo lavorato in sinergia con i Comuni per arrivare al finanziamento di opere che mirano a riqualificare l’esistente. Oltre 1 milione di euro andrà alla provincia di Savona, su un nuovo finanziamento complessivo da 3,2 milioni totali che coinvolge anche i territori imperiesi, genovesi e spezzini. Nel solo 2025 arriveremo così a mettere in cantiere, grazie a queste risorse e a quelle derivanti dal Fondo strategico regionale, 44 interventi in tutta la Liguria, con grande attenzione ai Comuni dell’entroterra, per oltre 9,6 milioni di euro. Numeri straordinari che danno continuità alle politiche intraprese dal 2021 a oggi che hanno, via via, portato la Liguria a diventare esempio virtuoso a livello nazionale per la rigenerazione urbana”.

Durante la conferenza stampa di presentazione è inoltre stato ricordato come sarà avviata, a partire dal mese di settembre, la nuova programmazione 2026 che potrà utilizzare, oltre alle risorse del Fondo strategico regionale, nuovi finanziamenti previsti dalla legge nazionale sulla rigenerazione urbana.

“Tutti i Comuni potranno partecipare utilizzando la consueta piattaforma, con priorità agli interventi immediatamente cantierabili – prosegue l’assessore Scajola -. Sono 179 quelli finanziati dal 2021 a oggi con uno stanziamento di 45 milioni di euro complessivi”.

A seguire l’assessore Scajola ha effettuato, insieme al vicesindaco Luca Ottonello e all’assessore Sara Brizzo, un sopralluogo ad Albisola Superiore in zona Luceto. Qui, grazie a 250mila euro di finanziamento da parte del Fondo Strategico Regionale 2025, partirà a breve il cantiere di rifacimento del centro storico con nuova pavimentazione e sottoservizi per vico e piazza del Carmine.

Così Alessandro Bozzano, presidente della prima commissione di Regione Liguria: “Voglio fortemente ringraziare l’assessore Marco Scajola, in queste ore nella frazione di Luceto ad Albisola Superiore per un sopralluogo. Lo faccio da qui, da Genova, dalla sede del consiglio regionale di Regione Liguria, mentre sono impegnato nel presiedere la prima commissione affari generali, istituzionali e bilancio. Su un totale di 4 milioni e 470mila euro di finanziamento destinato a interventi di Rigenerazione Urbana dal Fondo Strategico regionale, in Provincia di Savona arriveranno un milione e 660mila euro per tre progetti importanti: 250mila euro ad Albisola Superiore per il rifacimento di piazza del Carmine, altri 250mila euro a Tovo San Giacomo per la riqualificazione del centro di aggregazione sociale di Piazza Don Zunino e, in ultimo, il più significativo, fortemente voluto proprio dall’assessore tanto da concedere il finanziamento maggiore in ambito di Rigenerazione Urbana, circa un milione e 160mila euro al Comune di Varazze per il completo rifacimento di Piazza Vittorio Veneto. Un ringraziamento speciale al nostro assessore regionale che ha creduto in questo progetto innovativo e avveniristico, concedendo un finanziamento estremamente importante”.

Aggiunge il consigliere regionale Rocco Invernizzi: “Un lavoro di squadra con il collega consigliere regionale Angelo Vaccarezza che ha portato benefici importanti per il territorio. Tutti gli interventi sono attesi dalle comunità località per migliorare un’immagine estetica di luoghi storici che riguardano il capoluogo di provincia Savona, ma anche Comuni più piccoli”.