Rigassificatore, Vaccarezza replica ad Arboscello: “Continuate a creare problemi per dire che siete la soluzione”

Savona. “Caro Roberto Arboscello, vicepresidente del Consiglio Regionale, simpaticamente ti scrivo, perché fondamentalmente io ti voglio bene e sei una persona che mi è simpatica.

Ancora una volta però ci sei caduto. Voi di sinistra, quando siete in difficoltà su qualche argomento e non sapete come uscirne, voi dovete insultare, non riuscite a non attaccare la persona. E’ una cosa vostra, tipica, siete cresciuti così. E quindi una volta sono quello che va solo alle sagre, una volta sono quello che fa il comico, una volta sono ridicolo e una volta, come stavolta, devo andare a Zelig. Cercare di sminuire l’avversario è proprio il vostro modus operandi”. Così il consigliere regionale Angelo Vaccarezza replica a Roberto Arboscello.

“Devo dire che ho apprezzato, e insomma la dice lunga, che nel tuo comunicato ti sei dovuto oggi giustificare per l’altra volta, dicendo che mi ero offeso quando mi hai detto che ero alla sagra e non a lavorare – prosegue . Si, mi ero offeso, ma semplicemente perché non c’era motivo di tentare di ridicolizzarmi. Il tuo dileggiarmi aveva generato il fatto che qualcuno, in un momento di preoccupazione che io rispetto, dalle tue parole aveva pensato di essere legittimato ad aggredirmi a margine di una riunione in Provincia, rendendo necessario l’intervento della Polizia che mi ha scortato alla mia auto. Ecco la cosa che vi invito a fare: riflettete quando attaccate le persone direttamente. Non insultate, perché ci sono persone, ne abbiamo mille di leoni da tastiera, che non sono in grado di capire i limiti di una parola, una frase, e diventano poi violenti. Bada, io non ho paura, non ho mai avuto paura, e anche quella volta, come ho detto, sono uscito dalla porta davanti”.

“Vedi Robi, è vero, io vado alle sagre, vado alle processioni, io vado alle feste degli alpini, io frequento l’entroterra: questo se è un motivo per essere preso in giro non lo so, però in quell’entroterra ci vado anche quando ci sono le frane, quando ci sono le alluvioni, e mi faccio carico delle situazioni per quello che mi compete. Quando tu avrai fatto il 10% dei sopralluoghi che ho fatto io su una frana, quando tu avrai portato o almeno creato i presupposti perché il 10% delle strade che io ho visto aggiustate, anche grazie al mio lavoro e sicuramente al lavoro di altri, siano sistemate, quando tu sarai riuscito a passare su strade che hai visto distrutte e finalmente ricostruite anche per merito tuo, sempre nella misura del 10%, noi potremo avere qualcosa in più da dirci”.

“Rigassificatore: anche su questo voi continuate a mentire: io non ho mai ridicolizzato la gente che viene all’assemblea; io ho assoluto rispetto delle persone che sono venute ieri sera a Quiliano, come di tutti quelli che sono preoccupati. Non ho rispetto di chi preoccupa quelle persone, di chi crea il problema per tentare di essere la soluzione. D’altra parte voi campate di quello, lo avete fatto fin dall’inizio, vivete alla ricerca spasmodica di un fascista per potervi dire antifascisti su un qualcosa che non c’è più. Il percorso di oggi è lineare, chiaro; spero che ci sarà occasione magari di un dibattito pubblico, io e te documenti alla mano e una sala piena per poter ragionare, perché voi state di nuovo seminando paura. Non si fa così”.

“Dammi del ridicolo, dammi del comico, dammi del buffone, dimmi quello che vuoi, ma è profondamente sbagliato, cosi come lo è creare paure per creare consenso attraverso queste.

Continuate a creare problemi per dire che siete la soluzione. Prima o poi le persone si renderanno conto che il problema siete semplicemente voi”, conclude.