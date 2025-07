Rete stradale: ecco i progetti strategici della Provincia di Savona

Savona. Dopo vari confronti sia a livello territoriale, sia direttamente presso il Dicastero a Roma, e in seguito alla confermata volontà del Governo di proseguire nel percorso di ammodernamento della rete infrastrutturale nazionale, il presidente della Provincia, Pierangelo Olivieri, ha trasmesso al viceministro Edoardo Rixi un quadro sintetico contenente le priorità viarie da avviare nel comprensorio savonese.

“Si tratta di una serie di interventi localizzati lungo gli oltre 750 chilometri di viabilità di competenza provinciale, un tessuto stradale complesso che richiede opere non soltanto onerose, ma anche particolarmente delicate e tecnicamente articolate, a causa delle difficoltà orografiche e della vulnerabilità idrogeologica che caratterizzano il territorio – spiega il vicepresidente Andrea Castellini – Gli interventi, già in parte oggetto di progettazione preliminare e validazione in linea tecnica, costituiscono un pacchetto strategico di opere infrastrutturali che comporterebbero ricadute positive in termini di sicurezza e mobilità, in ambito sanitario e nei servizi di soccorso, e rappresenterebbero leve trasversali per il rilancio dell’economia locale, l’incentivazione delle attività produttive e la valorizzazione del grande patrimonio turistico comprensoriale”.

Poi li illustra: “Ecco i progetti strategici che abbiamo inviato al Ministero, opere determinanti che non solo mettono in sicurezza, ma connettono, rilanciano e restituiscono coesione ai collegamenti strategici, anche con il Piemonte:

– Sp29 DIR B del Colle di Cadibona-Dego: lavori di risanamento strutturale e messa in sicurezza del ponte al km 122+070 nel Comune di Dego. Importo complessivo 5.000.000 di euro;

– Sp2 Albisola Superiore-Ellera-Stella San Giovanni e la Ss334: lavori di realizzazione di nuova galleria di collegamento tra la Sp2 e la Ss334. Importo complessivo Euro 8.000.000 di euro.

– Sp 13 Savona-Altare: adeguamento idraulico ponte posto in corrispondenza del km 4+521 in adiacenza alla piazza del Santuario, nel Comune di Savona, tramite demolizione/allargamento sezione idraulica;

– Sp542 di Pontinvrea. Demolizione e ricostruzione ponte al km 15 + 146: per adeguamento idraulico in Comune di Pontinvrea. Importo complessivo stimato fra 3.000.00 e 5.000.000 di euro;

– Sp490 del Colle del Melogno: realizzazione variante stradale alla Sp490-tr. Bagnasco- confine regionale, comprensiva della costruzione di un nuovo ponte sul fiume Tanaro, tra il Comune di Bagnasco e il Comune di Massimino”.

“È con profonda emozione e orgoglio – sottolinea Castellini – che oggi posso finalmente dire che stiamo compiendo un passo decisivo verso il futuro della nostra comunità. La Rotonda/Tunnel di Stella non è una semplice opera infrastrutturale, ma una visione strategica e fondamentale per il futuro di questa vallata. Permetterà ai nostri meravigliosi centri abitati di Stella ed Ellera di tornare a vivere appieno, liberandoli dal traffico pesante e restituendo serenità ai residenti. Allo stesso tempo, darà alle nostre aziende la possibilità di migliorare e implementare la zona industriale, un motore economico che garantisce tanti preziosi posti di lavoro nella nostra area. Come sindaco di Stella e vicepresidente della Provincia, voglio esprimere il mio più sincero ringraziamento al presidente Pierangelo Olivieri. Il lavoro che quotidianamente svolgiamo per cercare di far andare avanti l’Ente, in mezzo a tutte le difficoltà generali, è un impegno costante e spesso invisibile, ma fondamentale per il benessere del nostro territorio. Questi – conclude – sono i passi concreti che stiamo compiendo per garantire un futuro più prospero e sicuro alla nostra terra”.