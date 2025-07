Restyling della tensostruttura “PalaZucchi” di Vado Ligure grazie al finanziamento di Ecosavona e Haiki+

Vado Ligure. Haiki+ ed Ecosavona hanno completamente finanziato il progetto di riqualificazione della tensostruttura “PalaZucchi” di Vado Ligure, sede della società sportiva “Sabazia Pallavolo”.

Dallo scorso primo 1uglio, infatti, è operativa una copertura completa di dispositivo “destratificatore”, che consentirà una migliore distribuzione dell’aria aumentando il confort di atleti e spettatori e contribuirà a risparmiare energia per il riscaldamento nel periodo invernale, con una sensibile riduzione dell’impatto ambientale.

“Questa importante ristrutturazione della struttura, di proprietà della Curia, è stata realizzata con soluzioni tecniche all’avanguardia che, se da un lato permetteranno un maggior comfort per tutti, dall’altro, permetteranno alla nostra associazione di essere anche ecosostenibili” affermano dalla Sabazia Pallavolo.

“Tutto questo è stato possibile grazie a Haiki+ ed Ecosavona”.

“Grazie in particolare al dottor Flavio Raimondo, vice presidente di Haiki+, per il continuo e determinante supporto dato allo sport dilettantistico vadese e alla nostra società in particolare, supporto che ci sprona a proseguire con ancor più convinzione ed impegno nella nostra missione rivolta all’aspetto sociale dello sport e alla diffusione della pallavolo, in un territorio che vanta una tradizione centenaria, con quattro vittorie del campionato nazionale negli anni trenta del secolo scorso dell’allora “Pallavolo Azogeno Vado” concludono dalla società sportiva.