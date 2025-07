Regione, Vaccarezza (FI): “Bene le risorse aggiuntive per il trasporto pubblico locale”

Liguria. “Desidero esprimere i miei ringraziamenti all’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola e alla Giunta Bucci per il lavoro svolto sul tema delle risorse aggiuntive per il trasporto pubblico locale. Come ha precisato in aula l’assessore Scajola, è stato un lavoro che ha coinvolto in maniera corale tutte le Regioni, non sulla base del colore politico, ma dei bisogni dei territori. Queste risorse aggiuntive, per l’anno in corso, saranno destinate alle Province e si aprirà sicuramente un tavolo di confronto per ragionare insieme ed arrivare a fare delle valutazioni anche con le realtà sindacali”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale Angelo Vaccarezza (FI).

“Quello che deve essere chiaro è che finora nella distribuzione di queste risorse non è stato usato alcun manuale Cencelli, non c’è stata alcuna divisione a freddo. L’unico criterio seguito è stato quello delle necessità delle realtà territoriali, venendo incontro a situazioni di difficoltà di aziende di trasporto che poi hanno saputo ristrutturarsi, come TPL in provincia di Savona”.

“La Giunta Bucci e l’assessore Scajola – ribadisce Vaccarezza – hanno svolto bene un lavoro complesso, anche in ragione delle differenze tra territorio e territorio. Soddisfare tutti è impossibile, ma sicuramente si è cercato di venire incontro ad esigenze reali. L’auspicio è che queste risorse aggiuntive nazionali possano diventare presto strutturali”, conclude.