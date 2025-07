Regione, Natale (PD): “Consulente legale per Bucci, una poltrona in più che costerà 264mila euro in tre anni”

Liguria. “Mando un invito a tutti i poltronifici: venite ad aprire le vostre sedi in Liguria perché qui per voi ci sarà sempre tantissimo lavoro. Dopo i commissari per la realizzazione degli ospedali e i consulenti a supporto dell’assessore alla Sanità, ecco spuntare una nuova figura: si tratta di un consulente legale a supporto della segreteria politica del presidente della giunta, che si occuperà del “supporto nel rapporto con le Istituzioni Europee relativamente alla ristrutturazione della presenza della Regione Liguria a Bruxelles; supporto agli accordi e alle relazioni internazionali della Regione Liguria con paesi extra UE; supporto alla segreteria politica del Presidente della Giunta Regionale nelle missioni presso le Istituzioni Europee ed Istituzioni Internazionali”.

Così il segretario regionale e consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale sull’ennesima nuova figura professionale creata dalla giunta Bucci.

“Se questa nuova figura dovrà “supportare”, noi dovremo sopportare l’ennesima personalità di cui questa regione non ha assolutamente bisogno e che graverà sulle tasche dei cittadini. Quindi il capo di gabinetto, che già costa il doppio del precedente, quando andrà all’estero (unico caso in Regione a cui non serve l’autorizzazione del segretario ma di questo se ne occuperà la Corte dei Conti) si avvarrà di un professionista che solo per il suo incarico fino al 31 dicembre 2027 costerà 264mila euro”.

“Risorse con cui si potevano assumere infermieri e medici o finanziare il diritto allo studio dei giovani e che invece vengono sprecate per ruoli di cui non c’è bisogno” conclude l’esponente Dem.