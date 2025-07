Regione, Foscolo (Lega): “Farmacie in gestione provvisoria assegnate in via definitiva ai farmacisti che le gestiscono”

Liguria. “L’Assemblea legislativa della Liguria ha approvato all’unanimità l’emendamento, a mia prima firma e sottoscritto da tutti i gruppi consiliari, con il quale viene stabilita la possibilità che le farmacie in gestione provvisoria possano essere assegnate in gestione definitiva ai farmacisti che le gestiscono da almeno tre anni”. Lo ha dichiarato il capogruppo regionale della Lega Sara Foscolo.

“Nell’ipotesi in cui venga a mancare per qualsiasi causa il titolare di una sede farmaceutica – spiega -, la stessa dovrà essere messa a concorso per una nuova assegnazione. Allo stesso tempo, per garantire al pubblico la continuità del servizio, nelle more della procedura del concorso le sedi farmaceutiche rimaste vacanti possono essere date in gestione provvisoria a un farmacista, a seguito dell’attivazione di appositi bandi dei Comuni. Le farmacie in gestione provvisoria sono infatti gestite da uno o più farmacisti risultati vincitori di un concorso pubblico per titoli bandito dal Comune, teso ad assicurare il servizio pubblico ai propri cittadini. Con questo emendamento si consente alla Regione Liguria di stabilizzare queste situazioni assicurando, in particolare alle piccole comunità, un servizio permanente e duraturo. Il nuovo provvedimento va in sostanza a salvaguardare i territori delle nostre vallate, dove spesso vi sono farmacie in gestione provvisoria che non risultano così tanto ‘appetibili’ o di alto interesse economico, ma che forniscono un fondamentale servizio alla cittadinanza”.

“L’emendamento nasce infatti dall’ascolto dei piccoli Comuni liguri, soprattutto del nostro entroterra, dove spesso sono carenti i servizi provocando un continuo spopolamento o rendendo difficile l’autonomia della popolazione anziana. Le farmacie nei piccoli Comuni sono un importante presidio sanitario, ma soprattutto sociale: un servizio inteso non soltanto come semplice distribuzione di farmaci, ma anche per prenotazione visite, misurazione di pressione o glicemia, monitoraggio di patologie croniche, ritiro presidi per diabetici e celiaci, cambio del medico e altro”, conclude.