Regione, Bucci vara i commissari per le infrastrutture: la norma a sorpresa nella seduta di bilancio

Liguria. Dopo i commissari per i nuovi ospedali, in Liguria arrivano i commissari per le infrastrutture. A istituirli è un emendamento al ddl Omnibus sbarcato in aula nella tarda serata di ieri, giovedì 24 luglio, durante la seduta di consiglio regionale sull’assestamento di bilancio. Lo stesso testo fornisce anche copertura giuridica ai project manager della sanità, superando così i rilievi della procura regionale della Corte dei conti che aveva contestato la legittimità delle nomine e dei relativi compensi.

Il provvedimento, presentato da Alessandro Bozzano di Noi Moderati-Vince Genova, prevede che la giunta possa nominare intuitu personae (cioè in base alle qualità personali dei soggetti) un commissario per la realizzazione di ciascuno degli “interventi infrastrutturali anche previsti nel programma di governo”, compresi quelli “di cui sia stato avviato il procedimento contrattuale”. La durata dell’incarico sarà di massimo tre anni rinnovabili “tenuto conto dello stato di avanzamento del procedimento contrattuale” dell’opera.

Come saranno pagati i nuovi commissari? Il provvedimento parla di un “emolumento annuo complessivo a titolo di indennità di carica” che sarà coperto “nell’ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dell’intervento”. Dunque col budget dei singoli progetti, come ha sempre sostenuto Bucci. Tuttavia, “nelle more dell’assegnazione delle risorse” sarà la Regione a far fronte alle spese necessarie, con successivo recupero. Per questo vengono stanziati 100mila euro all’anno fino al 2027 sulla voce servizi istituzionali, generali e di gestione del bilancio.

Il medesimo emendamento introduce per legge i commissari per gli interventi di edilizia ospedaliera, di fatto già scelti da Bucci a pochi mesi dal suo arrivo in piazza De Ferrari, “fatti salvi” dal disegno di legge in questione. Come per le infrastrutture, si tratta di figure con funzioni di coordinamento tra le varie amministrazioni coinvolte “per garantire la corretta esecuzione dei progetti e il rispetto degli standard di qualità”. La Corte dei conti aveva contestato la mancanza di una norma di riferimento e l’assenza di una procedura comparativa per quelli che si configuravano come “incarichi di collaborazione affidati a esperti esterni”.

La magistratura contabile, inoltre, aveva censurato la decisione di pagare le indennità dei commissari – seppur temporaneamente – coi soldi del payback farmaceutico che dovrebbero essere destinati alle prestazioni sanitarie. Perciò l’emendamento Bozzano destina allo scopo 756mila euro suddivisi in tre anni, in pratica la stessa cifra prevista in origine, ricavata però da un altro capitolo di bilancio, quello appunto relativo ai servizi istituzionali. Anche in questo caso si tratta di una copertura “nelle more dell’assegnazione delle risorse per la realizzazione dell’intervento”.

I commissari, in carica ormai da sei mesi, sono Fabrizio Cardone per il nuovo Felettino della Spezia, Angelo Gratarola per il centro di medicina computazionale e tecnologica di Erzelli, Giuseppe Zampini per il nuovo Galliera (nominato a titolo gratuito), Santiago Vacca per la riqualificazione funzionale e strutturale dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, Silvio Falco per l’ospedale unico di Taggia.

LE REAZIONI

“Sulla Liguria continua ad abbattersi una pioggia di poltrone. L’ultima trovata per assicurare un posto agli amici di Bucci è l’istituzione dei commissari per la costruzione di nuovi ospedali e per la realizzazione di nuove opere pubbliche. Con un colpo di mano notturno nell’ultimo consiglio regionale, la maggioranza di centrodestra ha approvato l’istituzione di queste figure, che avranno un costo superiore al milione di euro nei prossimi tre anni”. Selena Candia, capogruppo di AVS in consiglio regionale, denuncia con forza l’approvazione dell’emendamento con cui la Regione ha istituito nuove figure di supervisione per i nuovi ospedali e le opere pubbliche.

“Di nuovi ospedali non c’è neppure l’ombra, ma intanto si moltiplicano le poltrone. Per quanto riguarda i commissari alle infrastrutture, non è chiaro per quali opere pubbliche saranno nominati: c’è un serio rischio di proliferazione per queste poltrone, con un ulteriore aumento dei costi”, segnala la capogruppo regionale di AVS. “Dopo il team di saggi nominato per affiancare l’assessore alla sanità, dopo il super capo di gabinetto, dopo l’incarico da 264 mila euro a Pier Paolo Greco, ecco l’ultima infornata di incarichi a spese dei liguri. In un momento in cui molte famiglie faticano anche a fare la spesa, questa inutile spesa è uno schiaffo in faccia ai nostri concittadini”, attacca Selena Candia.