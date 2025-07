Liguria. A notte fonda il consiglio regionale della Liguria ha chiuso la seduta dedicata all’assestamento di bilancio. “Si tratta di una manovra del valore complessivo di oltre 174 milioni di euro – spiega il presidente Marco Bucci -. che si vanno ad aggiungere a quelli già stanziati col bilancio di previsione del 2025 e la prima legge di variazione. Una manovra che si caratterizza per un’attenzione agli aspetti sociali e alle fasce più deboli: con un focus particolare sul fondo affitti, sullo sport e la cultura. Si tratta di un assestamento mirante ad adeguare le entrate e le spese di natura vincolata alle effettive assegnazioni e ad effettuare alcune rimodulazioni alla spesa discrezionale”.

Tra le novità più importanti della giornata figurano l’emendamento a sorpresa che istituisce i commissari per le infrastrutture (e aggira i dubbi della Corte dei conti sui commissari per i nuovi ospedali) e le due norme che sbloccano risorse preziose per le casse di Amt Genova, quasi 35 milioni di euro in anticipazioni di finanziamenti statali. Il primo pacchetto, pari a circa 9 milioni di euro, entrerà in pancia ad Amt grazie alla possibilità di erogare subito il 100% dei fondi statali per il rinnovo del materiale rotabile. Inoltre un emendamento varato dalla giunta consentirà di versare 25,5 milioni su una quota del fondo nazionale trasporti assegnata alla Città metropolitana di Genova.

Cosa c’è nell’assestamento di bilancio della giunta Bucci

La manovra estiva della Regione Liguria deriva da maggiori entrate di natura vincolata oltre che dall’applicazione di avanzo vincolato.

“Nonostante l’aggravamento della crisi internazionale – ha detto il presidente Bucci – Siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi prefissati senza decurtare alcuna spesa, ma aggiungendo risorse nei limiti della disponibilità di bilancio. Abbiamo prestato particolare attenzione alle fasce deboli con un focus sulla Liguria regione europea dello sport nel 2025 e a procedere ad ulteriori significativi aumenti di spesa”.

In particolare per il 2025 si prevedono ulteriori fondi per:

– Cultura, 340mila euro

– Sport, 760mila euro

– Fondo affitti, 1 milione e 800mila euro

– Taxi, 50mila euro

– Protezione civile, 400mila euro

– Emigrazione, 50mila euro

– Sanità emotrasfusione, 200mila euro

– Consumatori, 40mila euro

– Scuola interregionale di polizia, 25mila euro

– Agricoltura, 200mila euro

Le nuove assegnazioni di fondi vincolati riguardano in particolare il settore della tutela della salute (+94,5 milioni), dell’istruzione e formazione (+2,9 milioni), dell’ambiente (+2,3 milioni), della protezione civile (+1,9 milioni), dei trasporti e viabilità (+1,6 milioni), del turismo (+1,5 milioni) e delle politiche sociali (+1,4 milioni). È inoltre aumentato per complessivi 32,5 milioni il fondo strategico per investimenti.

Le opposizioni all’attacco: “Stesse politiche della giunta Toti”

“Come l’orchestrina sul Titanic, questa giunta galleggia e sta guidando la Liguria in un mare agitato”, dice Armando Sanna, capogruppo del Pd. Per Selena Candia, capogruppo di Avs, “l’assestamento di bilancio proposto dalla giunta Bucci non introduce alcuna visione nuova e non prova nemmeno a immaginare un futuro diverso per la Liguria. Conferma solo le scelte già fatte da Toti. Serve un cambio radicale di rotta”. Per Stefano Giordano del M5s “il bilancio di oggi ci dice che la destra ha nuovamente fallito. Servono invece scelte coraggiose per garantire una sanità pubblica forte, accessibile e capillare”. “In questi provvedimenti manca un’idea di prospettiva per la Liguria nei prossimi anni – aggiunge Gianni Pastorino della Lista Orlando -. Le politiche attuate sono in perfetta continuità con la precedente gestione del presidente Toti”.

“Si tratta di misure che puntano a migliorare servizi, assistenza e qualità della vita dei cittadini liguri e che guardano ai loro reali bisogni, soprattutto di chi è più in difficoltà. Chiedendo un fondo aggiuntivo per la morosità incolpevole di 300 mila euro abbiamo voluto tutelare il diritto alla casa rispondendo a un’urgenza reale che tocca centinaia di famiglie liguri sempre più in difficoltà. Grazie al nostro lavoro siamo riusciti a far stanziare 5 milioni al fondo regionale per il trasporto pubblico destinato ai mezzi su gomma, e abbiamo ottenuto anche un milione e 500 mila euro per la neuropsichiatria infantile e altri 500 mila euro per i servizi dedicati alle persone con disabilità, oltre a 150 mila euro per favorire l’insediamento degli studi medici nelle aree interne. Un provvedimento che va di pari passo con il nostro Ordine del giorno che chiede alla Giunta la revisione del Piano strategico Nazionale aree interne per fermare lo spopolamento e rafforzare i servizi. Anche questo accolto, come la richiesta di avvio di una struttura dedicata alle crisi industriali in Liguria per promuovere una politica industriale che torni a essere leva attiva di trasformazione economica, sociale ed ecologica e i 500 mila euro per il sostegno dello spettacolo dal vivo. Mentre sarà presentata in commissione sotto forma di Proposta di legge la nostra richiesta di localizzazione di data center e centri di elaborazione dati in Liguria, per promuovere la crescita economica, l’innovazione digitale e l’occupazione qualificata, sfruttando la posizione strategica della Liguria come gateway digitale del Mediterraneo e valorizzando le aree industriali dismesse. Tutte misure che si muovono nel solco della promozione della reindustrializzazione della nostra regione attraverso un lavoro dignitoso, che guarda al futuro e non precario. Uno dei nostri impegni presi con i cittadini liguri. Grazie a queste nostro proposte siamo riusciti a mediare e dare una direzione a un bilancio nato male, senza una rotta e che dimenticava le fasce più fragili della popolazione”, così il capogruppo del Partito Democratico Armando Sanna dopo la sessione di assestamento del bilancio.

“Purtroppo ci sono stati anche dei no a ulteriori misure che ritenevamo essenziali, come il no all’incremento del fondo affitti e alla ristrutturazione delle case Erp, che avrebbero dato un ulteriore boccata di ossigeno a chi ogni giorno fa i conti con l’emergenza abitativa. No anche al salario minimo negli appalti regionali e no anche all’adozione di un Piano Regionale per il contrasto alla povertà per gli anni 2024-2026, integrato con il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali e no anche alle agevolazioni sul pagamento del bollo per i mezzi delle associazioni di volontariato e del trasporto pubblico locale. Solo per citare alcune delle principali misure da noi proposte ma che non sono state accolte, ma che avrebbero potuto dare slancio a questo bilancio. Come Partito Democratico continueremo a portare avanti queste richieste perché le riteniamo giuste e fondamentali per migliorare la vita dei liguri e soprattutto di chi fa più fatica, perché al centro della nostra proposta e del nostro lavoro ci sono tutti i cittadini”, conclude Sanna.

Secondo Avs Liguria, l’esecutivo regionale di Europa Verde Liguria e il coordinamento regionale di Sinistra Italiana Liguria “l’assestamento di bilancio approvato nella notte dal consiglio regionale ligure conferma i giudizi politici già espressi in sede di dibattito. Non c’ è una prospettiva, non c’ è nessuna misura di rilievo per i problemi di fondo dei Liguri: dalla sanità al lavoro ai servizi. C’è un pizzico di attenzione al sociale in più dovuto all’ impegno dell’opposizione tutta, in particolare all’accurato lavoro dei consiglieri di AVS, Selena Candia e Jan Casella. Nel bilancio della Regione sono stati accolti, grazie ai nostri emendamenti, la richiesta di finanziamento aggiuntivi di ⁠300mila euro sul fondo morosità incolpevole, di ⁠200mila per il ‘dopo di noi’, di ⁠100mila per l’autonomia economica delle donne vittime di violenza. Inoltre, è stato approvato l’impegno a riaprire il PPI di Albenga H24 e il punto nascita di santa Corona; i ⁠corsi di formazione lavorativa per i detenuti; il potenziamento dei centri diurni per persone con disabilità; il ⁠potenziamento voucher centri estivi e la ⁠sperimentazione di una stanza per l’affettività nelle carceri liguri. Purtroppo non è stato approvato nulla che riguardi l’ambiente (rinnovabili, isole calore, applicazione Nature Restauration Law) e lavoro (come salario minimo per gli appalti pubblici e fondo di tutela per i riders)”.

“Questi risultati aprono degli spiragli di attenzione alla vita vera delle persone in un bilancio caratterizzato dalla creazione di figure totalmente eccentriche rispetto alle corrette procedure istituzionali come i commissari per gli ospedali e il Capo di gabinetto della giunta regionale. Sono figure del tutto anomale che drenano importanti fondi per nomine non necessarie. In Liguria si viveva e ci si curava meglio quando non c’erano commissari, ammiragli e agenzie inutili. Bucci, in perfetta continuità con Toti dal punto di vista dei contenuti, in Regione ci mette di suo la riproposizione all’ennesima potenza del vecchio modello di ‘governance’ di Genova con un crescendo infinito di nomine. Infatti, con l’emendamento Bozzano approvato ieri notte estende la pratica dei commissari con un processo di clonazione infinita che permette a Bucci di nominare i suoi uomini nel suo apparato senza concorso ma per investitura diretta e di parte. L’emorragia di soldi legata a questi commissari per ora supera il milione di euro (252mila euro per tre anni per i commissari agli ospedali, 100mila euro per i commissari alle infrastrutture, 209mila euro l’anno per il capo di Gabinetto e 264mila euro l’anno per il ruolo di commissario agli affari internazionali). In sostanza un assestamento di bilancio proprio di un governo di destra in cui però si è visto che AVS e l’opposizione hanno contenuti e ragioni per costruire le condizioni di un cambiamento radicale, in primo luogo, tra i liguri e le liguri”.

Ammonta a 1,8 milioni di euro il fondo che Regione Liguria, su iniziativa degli assessori alle Politiche abitative Marco Scajola e Politiche sociali Massimo Nicolò, destinerà ai contributi per il pagamento degli affitti. In particolare, le risorse, che sono a disposizione nell’esercizio finanziario 2025 e interamente derivanti dalle finanze regionali, verranno erogate ai Comuni ad alta tensione e ad alta problematicità abitativa. È stato approvato invece un emendamento di Simone D’Angelo (Pd), sottoscritto da tutti i gruppi, che contiene 300mila euro al fondo per la morosità incolpevole, che passa così a 600mila euro.

La Regione Liguria si impegna a disporre l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario per le donne vittime di violenza. Lo prevede un ordine del giorno presentato dalla consigliera leghista Sara Foscolo e approvato all’unanimità. L’esenzione, per cui la giunta Bucci si impegna ad adottare “misure idonee”, varrà per tutte le prestazioni mediche e psicologiche correlate alla violenza subita.

Selena Candia, capogruppo di AVS in consiglio regionale, esprime soddisfazione per l’importante provvedimento: “Siamo soddisfatti perché la maggioranza ha accolto anche la nostra proposta di sospendere e revocare contributi e agevolazioni alle imprese riconosciute colpevoli di molestie sulle donne e condotte discriminatorie verso lavoratrici in gravidanza. Il nostro impegno verso una reale parità di genere proseguirà in questa direzione, con provvedimenti concreti che possano incidere sulla vita quotidiana delle persone”, garantisce Selena Candia.

Un fondo da 100mila euro per la loro autonomia economica

Con un emendamento al ddl Omnibus presentato dalla minoranza e votato all’unanimità la Regione Liguria istituisce un fondo regionale per l’autonomia economia delle donne vittime di violenza con una dotazione iniziale di 100mila euro per l’esercizio 2025. A definire i criteri di accesso al fondo sarà la giunta, stabilendo le priorità secondo l’indicatore Isee, la presenza di figli minori o altri carichi familiari e la partecipazione a percorsi di accompagnamento socio-economico. Sono previsti contributi mensili fino a 500 euro per una durata compresa tra 12 e 36 mesi.

Bambini disabili, 1,5 milioni alle Asl per le terapie riabilitative

Approvato all’unanimità un emendamento presentato dal Pd con 1,5 milioni di euro per ridurre le liste d’attesa delle prestazioni terapeutiche e riabilitative dei bambini disabili. Le risorse sono destinate all’acquisizione da parte delle Asl di pacchetti presso ole associazioni con esperienza in attività socioassistenziali e sociosanitarie, centri privati autorizzati e liberi professionisti, secondo i criteri stabiliti dalla giunta.

Gli altri ordini del giorno approvati in aula

“Investire sulla cultura vuol dire investire sul lavoro e sulla formazione, in un settore che è fondamentale per formare cittadini consapevoli e più integrati. Accogliamo con favore la scelta della maggioranza di accogliere il nostro ordine del giorno all’assestamento di bilancio che propone di implementare di 500mila euro le risorse per il settore dello spettacolo dal vivo. Una misura importante soprattutto dopo che per l’anno 2025 il settore dello spettacolo ligure è stato fortemente penalizzato dal Governo che, per la distribuzione del Fondo nazionale per lo spettacolo, ha usato dei criteri al ribasso. Quello della cultura è un settore economico fondamentale, tutelarlo e difenderlo vuol dire rafforzare il sistema produttivo ligure”. Così la consigliera regionale del Partito Democratico Carola Baruzzo dopo l’approvazione del suo ordine del giorno durante l’assestamento di bilancio.

“Il potenziamento dei centri diurni per i disabili, il finanziamento del fondo per la morosità incolpevole, la sperimentazione di una stanza per l’affettività nelle carceri liguri, il sostegno al progetto ‘Dopo di noi’ per le persone non autosufficienti. Sono i provvedimenti che siamo riusciti a fare approvare in consiglio regionale su nostra proposta, mirati a migliorare la qualità della vita per le categorie più svantaggiate”, riferiscono Selena Candia e Jan Casella, capogruppo e consigliere di Avs.

Bocciata la sperimentazione domiciliare della pillola abortiva

Stop all’ordine del giorno di Avs sulla sperimentazione della somministrazione a domicilio della pillola RU486. “Questa giunta cancella con un colpo si spugna quanto circa due anni fa avevamo ottenuto in questa stessa aula votando un ordine del giorno del Pd – accusa il consigliere Roberto Arboscello -. Una scelta che delude, innanzitutto perché è mancata una qualsiasi motivazione alla bocciatura, ma è stato espresso solo un ‘no’ perentorio e secco, poi perché si perde un’altra occasione per far sì che anche la Liguria sia al pari di altre regioni nel rispetto del diritto di ogni donna di scegliere l’interruzione di gravidanza in sicurezza, in un ambiente confortevole e familiare. Fra l’altro la stessa sperimentazione in altre regioni ha fatto cadere un altro tabù, quello di pensare che il percorso farmacologico per l’interruzione volontaria di gravidanza induca a un innalzamento del tasso di aborti: i dati hanno smentito questa ipotesi. Aver detto no a questo ordine del giorno vuol dire far tornare la Liguria indietro e interrompere un percorso virtuoso”.

La Regione Liguria conferma anche quest’anno le detrazioni sull’addizionale regionale Irpef per le famiglie con figli a carico. Come avviene ormai da cinque anni, alla misura sono destinati 5 milioni di euro. Per i soggetti con reddito imponibile fino a 28mila euro, con almeno due figli a carico, verrà mantenuta una detrazione pari a 45 euro per ciascun figlio. Per le famiglie con figli disabili (ai sensi della legge 104) la detrazione è aumentata fino a 50 euro per ciascun figlio ed è riconosciuta anche in presenza di un solo figlio a carico. Le detrazioni saranno valide per l’anno d’imposta 2025.

In Liguria i distributori di carburanti che si trovano nei pressi di un corso d’acqua, in caso di interferenze con opere strategiche, potranno essere ricollocati nella fascia di tutela del medesimo corso d’acqua. Lo prevede una norma che la giunta ha inserito nel cosiddetto disegno di legge omnibus. Si tratta di un’integrazione della famosa deroga salva-Skymetro introdotta nel 2023 dalla giunta Toti per ammettere “infrastrutture lineari strategiche di trasporto pubblico” anche a meno di 10 metri dall’alveo dei torrenti, nella zona in cui non sarebbero consentite nuove edificazioni.

Mercoledì è stato approvato il rendiconto generale della Regione Liguria per il 2024, il documento che certifica la situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente al termine dell’anno precedente. Il provvedimento è finito nel mirino del procuratore della Corte dei conti Roberto Leoni, in particolare per le nomine del capo di gabinetto Massimiliano Nannini e sui commissari per la realizzazione dei nuovi ospedali, oltre che sui conti della sanità e di Arte Genova, contestazioni che non hanno impedito comunque il giudizio di parifica.

L’economia della Liguria crescerà con tassi positivi “in media intorno all’1%”. È la previsione contenuta nel documento di economia e finanza regionale (Defr). Secondo il documento con le previsioni economiche per il triennio 2026-2028, l’economia ligure sarà trainata, nonostante “un quadro globale di profonda incertezza“, dai consumi delle famiglie (favoriti dal calo dei tassi di interesse e dal progressivo rientro dell’inflazione) e dagli investimenti sostenuti ancora dalle risorse del Pnrr.