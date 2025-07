Rari Nantes Savona, ecco il secondo portiere: Luciano Giotta Lucifero

Savona. La Bper Rari Nantes Savona ha raggiunto l’accordo per la prossima stagione agonistica, con il portiere Luciano Giotta Lucifero che vestirà la calottina numero 13.

Luciano Giotta Lucifero è nato a Bari il 26 settembre 2006. Ha iniziato a giocare nelle giovanili della Waterpolo Bari fino al 2021 e poi dal 2021 al 2023 nel Cus Bari. Nella stagione 2023/2024 si è trasferito alla Pro Recco dove è rimasto una stagione. Nel 2024 è passato alla Rari Nantes Savona dove ha esordito nel campionato di Serie A1 il 29 marzo scorso nella partita giocata a Roma con l’Onda Forte.

Afferma Luciano Giotta Lucifero: “L’opportunità che mi è stata concessa di entrare a far parte della prima squadra della Rari Nantes Savona e per me un grande onore, soprattutto dopo la travagliata passata stagione nella quale ho avuto un infortunio che ho recuperato grazie al supporto di tutto lo staff tecnico della Rari Nantes Savona. Inoltre, essere al fianco di un grande campione come Marco del Lungo mi darà la possibilità di crescere come portiere, dare quindi il massimo impegno per non deludere le aspettative del mio allenatore e difendere con onore i colori di questa Squadra tanto prestigiosa la cui calotta spero di indossare per tante stagioni. Ringrazio tutta la mia famiglia per il supporto che mi da ogni giorno ed in particolare mia sorella Alice che, pur da lontano, mi è sempre stata accanto e aiutato ad affrontare il brutto periodo dell’infortunio”.