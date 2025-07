Rallentamenti al traffico in A6, anatra e pulcini in mezzo alla carreggiata: tratti in salvo dalla Polstrada

Savona. Traffico rallentato sulla A6, ma non a causa di incidente e cantieri. È successo nei giorni scorsi, quando all’improvviso diversi automobilisti hanno iniziato a rallentare, fin quasi a fermarsi, per schivare una famiglia di anatre.

Proprio così. Mamma anatra, con pulcini al seguito, si è ritrovata, spaesata, in mezzo alla carreggiata. È a quel punto che, per fortuna, è entrata in scena una pattuglia della Polstrada della sottosezione di Mondovì, un servizio di vigilanza proprio sull’autostrada Torino-Savona.

Gli agenti si sono fermati, hanno cercato di regolare il traffico, anche solo per evitare che gli animali potessero ulteriormente spaventarsi. A quel punto, mamma anatra ha spiccato il volo, mentre i pulcini sono stati delicatamente fatti salire sull’auto di servizio, sotto lo sguardo sorpreso e ammirato degli automobilisti che hanno applaudito il loro intervento.

I piccoli, identificati come pulcini di germano reale, sono risultati in buone condizioni di salute e sono stati successivamente affidati alle cure del Centro di Recupero Animali Selvatici di Cadibona.