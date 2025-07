Radio Savona International torna a vivere grazie alla AI: “Niente diritti d’autore, canzoni fatte dall’intelligenza artificiale”

Savona. Una radio online. E fin qui nulla di nuovo. Ma questa volta parliamo di una radio online che trasmette “esclusivamente musica di propria produzione e proprietà, completamente libera da diritti d’autore”. Una novità non da poco, specie perché richiede una produzione costante e continua di nuovi brani con cui riempire i palinsesti sulle 24 ore. La vera svolta? Il supporto dell’intelligenza artificiale. E’ la novità che parte proprio da Savona e che, secondo le parole dei loro stessi creatori, è destinata a segnare “una svolta epocale nel panorama della radiofonia online”.

Il “progetto rivoluzionario” si chiama Radio Savona International (RSI-TV RadioSavona International per il pubblico locale e di Radio Stars per un’audience internazionale) ed è stato elaborato da Angelo Damiani, già “patron” delle stesse emittenti in Fm. Radio Savona International era nata addirittura nel luglio 1977 proprio da una costola di Radio Stars, ed era stata rilevata da Angelo Damiani nel 1989. Ora entrambe tornano a rivivere grazie alla AI.

Le due stazioni gemelle si propongono come “un faro di creatività e libertà, offrendo un catalogo musicale in continua espansione, interamente realizzato e posseduto dai suoi creatori. La collaborazione sinergica delle due più potenti intelligenze artificiali del momento è stato cruciale, non solo nella composizione e arrangiamento di innumerevoli brani, ma anche nell’ottimizzazione dei processi di produzione e nella gestione del vasto archivio musicale”.

Il concetto è “semplice quanto geniale: dire addio alle complesse e costose licenze di riproduzione. Qualsiasi ascoltatore, emittente o creatore di contenuti potrà liberamente riprodurre e utilizzare la nostra musica trasmessa da RSI-TV e Radio Stars senza dover versare un centesimo in diritti d’autore. Questo apre scenari inediti per DJ, podcaster, esercizi commerciali, e chiunque desideri sonorizzare i propri spazi o progetti con musica di qualità, senza le restrizioni economiche e burocratiche imposte dai modelli tradizionali. Il nostro progetto offre un’esperienza d’ascolto senza precedenti. A differenza di molte stazioni ‘royalty-free’ che propongono musica generica proveniente da grandi librerie standard, noi garantiamo un catalogo musicale totalmente esclusivo. Ogni canzone è una nostra creazione originale e ciò assicura un’identità sonora unica e irripetibile”.

“Siamo incredibilmente orgogliosi di questo traguardo – afferma Angelo Damiani – Abbiamo immaginato un futuro in cui la musica possa circolare liberamente, un patrimonio condiviso che stimoli la creatività e favorisca la diffusione culturale senza barriere. L’integrazione delle intelligenze artificiali non è stata solo un supporto tecnico, ma un vero e proprio co-creatore che ha permesso di raggiungere livelli di produzione e innovazione impensabili fino a poco tempo fa. Savona, con questa iniziativa, non è solo una città, ma un laboratorio di innovazione che mostra la via per una nuova era della musica.”

“L’impatto di questa iniziativa è potenzialmente enorme. Oltre a dare un impulso senza precedenti alla scena musicale indipendente, essa promette di democratizzare l’accesso alla musica per un vasto pubblico e per innumerevoli settori professionali. La capacità di offrire musica di alta qualità senza oneri di licenza, con il valore aggiunto di una produzione assistita e arricchita dall’IA, rappresenta un vantaggio competitivo significativo e un modello replicabile per un ecosistema musicale più equo e aperto”.

Oltre che ascoltarle 24/7 su YouTube, ogni sera sempre sulla stessa piattaforma alle 19 andrà in onda la diretta. Dal primo settembre le trasmissioni andranno in onda regolarmente ogni giorno. “Mentre ogni lunedì potrà essere anche ascoltata tra le attività del mercato del lunedì di Savona – annuncia Damiani – grazie alla collaborazione con Rossi, il rappresentante dei commercianti”.

“Savona si posiziona così all’avanguardia nell’innovazione digitale, dimostrando ancora una volta come la visione, l’ingegno umano e il potenziale delle intelligenze artificiali possano portare a cambiamenti radicali e beneficiari per l’intera comunità globale. RSI-TV Radio Savona International e Radio Stars non sono solo nuove radio, ma un manifesto vivente di come la musica possa e debba essere libera, plasmata anche dalla tecnologia più avanzata“, conclude Damiani.

Radio Savona International è ascoltabile qui.