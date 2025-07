Raccolta di sangue, a Boissano la seconda giornata di “Tuffati a Donare” di Avis Loano

Boissano. Sabato 5 luglio dalle 7 alle 11 in piazza Govi a Boissano si svolgerà la seconda giornata dell’iniziativa “Tuffati a Donare”, promossa dalla sezione Avis di Loano.

La giornata vedrà la presenza dell’autoemoteca Avis con la possibilità di effettuare la donazione di sangue o gli esami di idoneità per diventare donatore. Sarà presente anche uno stand della sezione Admo “Alessandra Mazza” di Loano, che fornirà informazioni e per sensibilizzare sull’importanza del dono perché ancora oggi l’unica cura efficace contro molte malattie del sangue come leucemie, linfomi e mielomi è il trapianto di midollo osseo.

In estate, per vari fattori, aumenta il fabbisogno di sacche di sangue e plasma pertanto invitiamo tutte le donne e gli uomini di buona volontà, maggiorenni, che pesino almeno 50 chili ed in buono stato di salute, a donare il sangue presso l’autoemoteca Avis, anche avendo fatto una leggera colazione (evitando l’assunzione di latte e suoi derivati).

“Con Avis Loano e Admo Loano l’altruismo e la solidarietà non vanno in vacanza”, dicono dai due sodalizi.

Per informazioni o per prenotare la donazione si può contattare il numero 340.120.07.38.