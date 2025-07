Quiliano, minoranza all’attacco su Villa Maria: “Nessuna agevolazione per i residenti nè spazio alle associazioni”

Quiliano. “Nel Consiglio comunale del 30 giugno abbiamo avuto conferma da parte del sindaco, sollecitato in tal senso da una nostra precisa domanda, di un atto vandalico verificatisi verso fine 2024 a Villa Maria. Il sindaco ha risposto che: “…sono stati compiuti atti vandalici in Via Morosso e nella Villa con un’intrusione, quindi è stata fatta una denuncia ai Carabinieri; non sono stati fatti danni particolari alle strutture, ed è stata avviata l’indagine da parte dei Carabinieri che hanno fatto le rilevazioni in merito”. Riteniamo grave il fatto che non sia stata data tempestiva comunicazione dell’accaduto considerando che Villa Maria è innanzitutto un patrimonio della Comunità quilianese e non solo degli amministratori di turno”.

Parole del consigliere comunale di minoranza Rodolfo Fersini (Futura Quiliano), sul caso sollevato nella seduta consiliare.

“Ancor più deprecabile è l’assenza di un impianto anti intrusione a distanza di quasi nove mesi dall’inaugurazione dopo i lavori di restauro (l’inaugurazione ha avuto luogo il 6 aprile 2024) di un bene così prezioso soggetto anche a vincolo da parte della Soprintendenza e ci sembra poco giustificabile la motivazione del sindaco che ha detto: “Eravamo nella fase di interregno per l’ultimazione degli interventi che c’erano ancora”. Oggi, per fortuna, l’impianto anti intrusione è stato installato”.

Nello stesso Consiglio è stato approvato con i soli voti del Gruppo di maggioranza il “Regolamento per l’utilizzo di Villa Maria e del parco di pertinenza” che disciplina la gestione e l’utilizzo di Villa Maria e del parco di pertinenza per una serie di attività (organizzazione di eventi culturali, conferenze, convegni, corsi e mostre, rinfreschi relativi a matrimoni …): “L’astensione del Gruppo consiliare “Quiliano Futura” è motivata dal fatto che non sia stata ad oggi “pensata”, da parte dell’amministrazione Isetta, alcuna agevolazione per i residenti nel Comune di Quiliano nel caso di rinfreschi relativi a matrimoni o per le associazioni del territorio nel caso di organizzazione di eventi culturali” aggiunge Fersini.

“Come abbiamo già sottolineato, Villa Maria rappresenta soprattutto un patrimonio della Comunità di Quiliano verso la quale avremmo auspicato da subito più attenzione e sensibilità da parte dell’amministrazione, un’attenzione che dovrebbe essere naturale e non sollecitata” conclude.