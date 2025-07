Queste piazze davanti al mare, Paolo Jannacci e Enrico Ruggeri nel weekend a Laigueglia

Laigueglia. Nella splendida cornice di “Terrazza Giuliano” a Laigueglia sabato 12 e domenica 13 luglio torna il classico appuntamento dedicato alla canzone d’autore, con “Queste piazze davanti al mare”. Organizzata dal Comune di Laigueglia con la collaborazione del Club Tenco e della sua Fondazione, che insieme ne curano gli aspetti artistici, il festival prevede anche quest’anno una nutrita partecipazione di cantautori emergenti e di affermati protagonisti della scena musicale.

Il programma risulta così articolato. Sabato 12 luglio alle ore 21,15 l’evento si aprirà con «Il Tenco Ascolta», la rassegna che valorizza le nuove voci della canzone d’autore. Sul palco Camilla Barbarito, Gioachino Costa e L’ombra. Ospite d’onore della serata sarà Paolo Jannacci, artista eclettico e raffinato musicista.

Domenica 13 luglio sempre alle 21.15 una serata davvero speciale dedicata ad Enrico Ruggeri, che ripercorrerà, la sua storia artistico attraverso il suo vastissimo repertorio, costellato dai grandi successi ottenuti nella sua importante carriera. A presentare le serate il mitico Antonio Silva coadiuvato sul palco da Massimo Schiavon che cura la Direzione artistica della manifestazione. La manifestazione nata nel lontano 1996 compirà il prossimo anno trent’anni. “Dopo il Percfest – afferma il sindaco Giorgio Manfredi – andiamo avanti nel solco di una tradizione musicale di grande respiro come Queste piazze davanti al mare ospitando artisti di fama nazionale. E’ un evento che ogni anno cresce grazie ad un lavoro straordinario compiuto dal direttore artistico Massimo Schiavon. È innegabile che eventi come questo contribuiscano significativamente a far conoscere Laigueglia al di fuori dei confini regionali proprio grazie alla presenza di cantanti di successo come Paolo Jannacci e Enrico Ruggeri. La loro musica e il loro successo hanno conquistato un pubblico eterogeneo e siamo convinti che i due appuntamenti del 19 e 20 luglio faranno divertire il pubblico laiguegliese”.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti sulla base della capienza.