Quando valutare un trapianto di capelli

Dietro alla perdita di capelli c’è ben più di un problema estetico: l’autostima vacilla e il benessere emotivo subisce uno scossone non da poco. Ma quando è utile valutare un trapianto di capelli e cosa c’è da sapere?

Il primo passo è sicuramente informarsi: un sito web specializzato fornisce contenuti approfonditi sulla tematica e dà modo di prepararsi per poi rivolgersi a professionisti del settore per eseguire il trattamento e ritrovare la fiducia in se stessi.

Segnali da non ignorare

Ogni giorno perdiamo fino a 100 capelli ma se questa situazione dovesse risultare più impattante, potrebbero esserci delle problematiche da non sottovalutare. Ma quali sono i sintomi che potrebbero allarmarti ed essere sintomo di alopecia o altri disturbi del cuoio capelluto?

Segnali da tenere d’occhio:

– Diradamento visibile nella zona frontale o sul vertice della testa;

– Attaccatura dei capelli che si ritira progressivamente;

– Capelli che diventano più sottili e fragili;

– Comparsa di aree completamente glabre.

Se noti uno o più di questi sintomi per un periodo che supera i sei mesi potrebbe essere un campanello d’allarme importante per rivolgerti a degli specialisti e capire cosa fare per arginare la problematica.

Quali sono le cause della perdita di capelli?

Prima di partire in quarta valutando un trapianto di capelli bisognerà individuare il motivo di questa situazione. Stress prolungato o eventi traumatici, fattori genetici, un’alimentazione squilibrata e problemi ormonali o l’uso di farmaci impattano sul benessere della chioma. Un consulto con un tricologo o un dermatologo ti aiuterà a identificare con precisione la causa del diradamento e a capire se sei un buon candidato per il trapianto.

Calvizie e impatto psicologico

Perdere capelli causa una perdita della fiducia in se stessi. Molte persone tendono a chiudersi e isolarsi temendo il giudizio e tutto ciò si ripercuote sia sulle relazioni sociali, amichevoli e sentimentali quanto sulle prestazioni lavorative specialmente in quegli ambiti dove l’immagine conta.

Sentirsi meno attraenti ci porta ad evitare lo specchio, a cambiare il modo di vestirsi e persino l’atteggiamento che diventa più schivo e timido. Con un trapianto di capelli, però, tutto ciò potrà essere accantonato.

Quando è utile un trapianto di capelli?

La domanda su quando sottoporsi ad un trapianto di capelli non può avere una risposta univoca, dipende da soggetto a soggetto e da singola casistica. Non esiste un’età precisa o un momento esatto in cui bisogna fare il trapianto ma ci sono alcuni criteri fondamentali che possono aiutarti a capire se sei pronto:

– La caduta è stabile da almeno 12 mesi (per evitare che i nuovi capelli vengano compromessi da ulteriore perdita);

– Hai un’area donatrice sufficiente (solitamente nella nuca) per fornire i follicoli da trapiantare;

– Le tue aspettative sono realistiche. Il trattamento migliora l’aspetto, ma non restituisce una chioma da adolescente;

– Sei in buona salute generale e non presenti controindicazioni mediche

Un bravo chirurgo specializzato saprà valutare questi aspetti e offrirti una consulenza personalizzata.

Insomma, la decisione finale spetta a te ma dopo esserti consultato con degli specialisti e aver ottenuto online tutte le informazioni su eventuali alternative, tipologie di trattamenti e opzioni non ti resta che prenderti cura di te.