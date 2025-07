Punto Nascite Pietra Ligure, De Vincenzi e Liscio: “Ora attendiamo gli atti necessari alla riapertura”

Pietra Ligure. L’amministrazione comunale pietrese torna a farsi sentire in tema di sanità, con diretto riferimento alla riapertura del Punto nascite all’ospedale Santa Corona.

“Apprendiamo che un ordine del giorno in Consiglio regionale, con ad oggetto il tema della riapertura del punto nascite del Santa Corona, sia stato approvato con voto unanime. Naturalmente è una buona notizia per noi che si accoda, peraltro, alle due precedenti votazioni che avevano prodotto lo stesso identico risultato” dichiarano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e il consigliere delegato alla sanità Giovanni Liscio.

“È chiaro che, essendo questi atti formali del Consiglio regionale, dovrebbero avere come effetto immediato la messa a terra di tutte quelle procedure atte al ripristino di un servizio essenziale per il nostro ospedale e per tutto quel territorio a cui si riferisce”.

“Già ai tempi della presentazione dell’ultimo piano sociosanitario, che prevedeva appunto due Punti nascite in provincia di Savona, ci eravamo espressi positivamente, ma con la richiesta netta di vedere mettere in campo tutti quegli atti concreti necessari alla riapertura” aggiungono ancora sindaco e consigliere delegato.

“Oggi ci esprimiamo ancora in modo identico, auspicando che il tempo delle sole promesse abbia esaurito il suo corso” concludono De Vincenzi e Liscio.