Punto nascite Pietra Ligure, Arboscello (PD): “Ora basta promesse, la Regione trovi le risorse per il personale”

Pietra Ligure. “Oggi ho votato a favore e sottoscritto un nuovo ordine del giorno che chiede con determinazione la riapertura del Punto nascite dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. È il terzo ordine del giorno che viene approvato su questo tema”.

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello sul ripristino del Punto nascite nel ponente savonese, dopo discussione in aula di un Odg all’assestamento di bilancio.

“Siamo di fronte a un paradosso politico e istituzionale: tre votazioni unanimi in Consiglio regionale e due presidenti di Regione diversi – Giovanni Toti e Marco Bucci – che hanno pubblicamente promesso la riapertura del Punto nascite. Toti lo ha fatto durante il suo mandato, interrotto prima della scadenza naturale. Bucci lo ha ribadito in piena campagna elettorale, parlando direttamente con i comitati e le famiglie del territorio”.

“Ora non ci sono più alibi. C’è una volontà politica chiara e trasversale, testimoniata dalle votazioni in aula. Bisogna passare dalle parole ai fatti, trovando le risorse e soprattutto il personale necessario per restituire al ponente savonese un servizio essenziale per le famiglie e per la sicurezza delle future mamme” conclude il consigliere regionale del Partito Democratico.