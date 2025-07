Protezione civile, Bucci e Giampedrone: “Gratitudine ai volontari che hanno trovato Allen”

Ponente. “Immensa gratitudine e grande orgoglio di tutto il sistema della Protezione civile per i volontari del gruppo di Pompeiana che hanno ritrovato il piccolo Allen“.

Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone commentano la notizia del ritrovamento del bimbo di 5 anni, scomparso venerdì scorso da un campeggio a Ventimiglia.

“Dal momento della scomparsa, sono state oltre un centinaio le unità del volontariato di Protezione civile ligure, sempre in contatto con la sala operativa regionale, impegnate in supporto alle forze di Polizia, ai Vigili del Fuoco e alla Prefettura nelle attività di ricerca che hanno portato al ritrovamento del bambino. Il nostro pensiero va alla mamma e al papà di Allen, che finalmente, dopo ore di paura e apprensione, hanno potuto riabbracciare il figlio”.

“In queste ore la nostra Protezione civile regionale ha dato ancora una volta prova di grande capacità di intervento sul territorio: la Sala operativa, attiva per l’allerta meteo scattata nella notte, ha coordinato il lavoro dei volontari non solo a Ventimiglia ma anche ad Albenga per il supporto all’attività di disinnesco dell’ordigno vicino al polo di Villanova d’Albenga” conclude Giampedrone.