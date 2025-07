Proroga delle graduatorie per gli operatori socio sanitari, via libera dal Consiglio regionale

Liguria. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la proposta di legge 75 “Proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale”, presentata da Gianni Pastorino.

Il provvedimento proroga di un anno l’efficacia delle graduatorie in vigore, relative al profilo professionale di operatore sociosanitario sanitario e di altre professioni sanitarie, contenuta nella legge 10 del 12 luglio 2024. In tal modo si continua a favorire l’espletamento delle procedure di assunzione e, al contempo, viene assicurata la continuità del servizio sanitario regionale.

Dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

“È un segnale forte – prosegue Pastorino – perché quando le istituzioni riescono a riconoscere insieme il valore di una battaglia giusta, il risultato è ancora più solido. Stiamo parlando di lavoratrici e lavoratori che non chiedono un favore: chiedono solo che venga rispettato un diritto maturato con studio, sacrificio e impegno. Chiedono di poter lavorare in un servizio sanitario pubblico che ha un bisogno disperato di risorse umane”.

“Abbiamo bisogno di queste persone – sottolinea Pastorino – perché la sanità ligure è in affanno. Perché tenere in vita queste graduatorie significa evitare il blocco del turnover. E soprattutto significa non sprecare energie, competenze. È un atto di rispetto verso chi ha creduto nel pubblico. E un atto di responsabilità verso chi deve farlo funzionare”.

“Oggi abbiamo dimostrato che si può fare politica guardando in faccia la realtà e rispondendo a bisogni veri. Il nostro servizio sanitario ha bisogno di stabilità, di assunzioni vere e tempestive. Questa proroga è un tassello importante. Ora bisogna continuare su questa strada, senza ambiguità e senza perdere altro tempo” conclude.

Nel dibattito sulla proposta di legge sono intervenuti a favore, chiedendo anche di sottoscrivere il documento Lilli lauro (FdI), Sara Foscolo (Lega Liguria-Salvini) Chiara Cerri (FI Berlusconi), Alessandro Bozzano (Vince Liguria Noi Moderati), Enrico Ioculano (Pd) Stefano Giordano (Mov5Stelle, Giovanni Boitano (Orgoglio Liguria Bucci Presidente), Selena Candia (Avs), Davide Natale (Pd).

L’assessore alla sanità Massimo Nicolò ha espresso parere favorevole alla proposta di legge.