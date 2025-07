Promozione, Savona: focus giovani, ecco chi potrebbe essere ufficializzato

Savona. I biancoblù sono pronti a rinforzare la linea verde. Tra le conferme rispetto alla rosa dell’anno passato e gli annunci di giocatori che possono cambiare gli equilibri del campionato (Sassari, Silvestri e Zunino), il ds Alessio Barone è al lavoro per rinfrescare il roster a disposizione di Emanuele Cola. Dovrebbero essere cinque i calciatori che presto potrebbero essere ufficializzati dal club, tre centrocampisti e due difensori.

Partiamo dal pacchetto di giocatori in mezzo al campo. Il più giovane è una vecchia conoscenza del settore giovanile biancoblù. Si tratta di Ruggero Covelli, centrocampista classe 2008 in passato già nel Savona e in forza al Vado nell’ultima stagione. Con l’Under 17 rossoblù ha disputato la finale del campionato regionale poi persa contro il Ligorna.

Anche un classe 2006 è pronto a vestire la casacca del Savona. Sembra infatti vicino Nicolò Turone. Cresciuto nel Vado, ha giocato la scorsa stagione in Eccellenza tra Campomorone nella prima parte e Arenzano nella seconda.

Chiude il trio di centrocampisti in arrivo il giocatore che tra questi conosce meglio il campionato di Promozione. Parliamo di Jacopo Saracco, il cui addio dall’Albissole era stato annunciato un mese fa. Classe 2005, dunque non rientra tra gli “under” obbligatori imposti dalla federazione, si era trasferito ai ceramisti dopo i primi sei mesi con il Celle Varazze. Per lui anche un gol nella scorsa stagione.

Il quarto nome, stavolta un difensore, sarebbe quello del 2007 Matteo Di Giosia, che ha trascorso il 2024/2025 tra Albenga e Imperia in Serie D. Con nessuna delle due compagini ha però avuto il minutaggio desiderato: Savona potrebbe essere la piazza del rilancio. Sempre in difesa potrebbe arrivare dal Vado anche il classe 2006 Kejvin Toskaj.

Nei prossimi giorni sono dunque attese le ufficialità di questi nuovi innesti. Tuttavia, sembrano esserci altre operazioni in corso. Tra queste anche un giovane portiere, ancora dal Vado, che completerebbe con Moraglio e Fois il pacchetto di estremi difensori.