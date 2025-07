Promozione, la prima novità del Legino è Morielli: “I veri pirati tornano sempre alla nave”

È un ritorno a casa il primo colpo di mercato del Legino, si tratta di Riccardo Morielli.

Il centrocampista classe 1987′ arriva da una ultima stagione con il New Bragno, porta con sé esperienza e tanta grinta, caratteristica che lo ha contraddistinto durante tutta la sua carriera.

Il ritorno in maglia verdeblù è stato contrattualizzato fino a giugno 2026, per Riccardo con la maglia del Legino, sono arrivati successi come la promozione e la vittoria della Coppa Italia 2017. “I veri pirati – scrive il club – tornano sempre alla nave”.

Nelle scorse giornate il Legino ha confermato i centrocampisti Simone Vezzolla e Giacomo Di Donato e il portiere Niccolò Santelia.