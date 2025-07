Promozione, Baia Alassio: innesto di livello a centrocampo, ecco Sebastian Reggi

Due novità per la Baia Alassio Auxilium, squadra neopromossa del campionato di Promozione.

Il club ha comunicato il rinnovo di Andrea Fumagalli, che si appresta a iniziare la terza stagione consecutiva con le vespe. Classe 2002, è cresciuto nelle giovanili della Loanesi e ha vestito i colori della San Filippo Neri.

Il colpo di mercato è il tesseramento dell’argentino Sebastian Reggi, calciatore di talento ed esperienza, maturata in particolare grazie ai campionati disputati in Eccellenza e in Serie D con Fossano e Cuneo. Grande conoscitore della Promozione (Aygreville e San Sebastiano), darà un importante contributo al team di mister Sardo.