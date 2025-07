Alassio. Vigili del fuoco in azione per un incendio divampato all’interno di una struttura ricettiva ad Alassio.

Gli uomini del distaccamento di Albenga sono entrati in azione poco prima delle 12 di oggi, quando alcuni passanti hanno contattato il 112 segnalando del fumo fuoriuscire da un immobile in via Boselli. Tra i primi ad arrivare, gli agenti della polizia locale alassina, in pattuglia su bicicletta.

Secondo quanto accertato, le fiamme si sarebbero sprigionate all’interno di un locale ad uso lavanderia sul tetto “condiviso” tra l’Hotel Bel Sit e l’Hotel Al Mare.

Gli ospiti e lo staff dell’hotel sono stati fatti evacuare per ragioni di sicurezza: la gran parte di loro, comunque, al momento dello scoppio dell’incendio si trovava fuori stanza. Non si segnalano feriti.

Il vento della giornata non ha agevolato le operazioni di spegnimento, ma le fiamme risultano al momento sotto controllo.

guarda tutte le foto 21



Incendio in un albergo ad Alassio

Sul posto anche i carabinieri, la croce rossa ed il sindaco della città Marco Melgrati, che con l’assessore Franca Giannotta, il comandante della polizia locale Francesco Parrella e all’ingegner Enrico Paliotto, ha effettuato un rapido sopralluogo nella struttura per sincerarsi della situazione.