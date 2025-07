Principio d’incendio a un mezzo di cantiere con “esodo” dei passeggeri dal treno: esercitazione in una galleria ferroviaria a Genova

Liguria. Da un mezzo di cantiere di una ditta appaltatrice di Rete Ferroviaria Italiana, impegnato in attività di manutenzione dell’infrastruttura, all’interno della Galleria Polcevera, tratta Genova Voltri-Bivio Corvi-Genova Sampierdarena fuoriesce, improvvisamente, fumo facendo ipotizzare ad un principio d’incendio. L’agente di condotta del mezzo si ferma subito per verifiche e per cercare di intervenire con l’estintore ma accusa un malore. Uno degli altri agenti sopra al mezzo resosi conto dell’accaduto e del principio di incendio avvisa l’agente di scorta RFI, per chiamare la sala operativa e chiedere l’intervento dei soccorsi. Tutti gli agenti che si trovano sul mezzo, nel frattempo, prestano i primi soccorsi al collega. Contestualmente il personale RFI provvede a disalimentare la linea elettrica mentre il dirigente centrale della sala operativa chiama il NUE 112 per richiedere l’intervento dei soccorsi e concorda con la sala operativa dei Vigili del Fuoco e del 118 la modalità di accesso e il punto di incontro con il personale di RFI allertando, a seguire, la Polfer e FS Security. Nel frattempo un treno regionale in transito, a causa dell’improvvisa mancanza di alimentazione, si ferma all’interno della Galleria Doria in direzione Borzoli e, dopo circa 10/15 minuti il personale di bordo avvisa la sala operativa di RFI, avendo anche registrato episodi di intemperanza dei viaggiatori a bordo, e richiede assistenza per l’esodo dei passeggeri, tra i quali un viaggiatore a ridotta mobilità.

È questo lo scenario dell’esercitazione di Emergenza che si è svolta ieri pomeriggio sul nuovo quadruplicamento del nodo di Genova tra Genova Voltri e Sampierdarena, organizzata da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) con il coordinamento della Prefettura di Genova e la partecipazione del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova, il NUE 112 di Regione Liguria, il Servizio di Emergenza Sanitaria 118, il Compartimento Polfer Liguria, FS Security, Trenitalia, Protezione Civile Regione Liguria, Comune di Genova e General Contractor guidato da Webuild.

Particolare attenzione è stata riservata alla verifica dell’efficacia e della rapidità dell’attivazione delle procedure per la gestione delle emergenze.

L’esercitazione rientra tra quelle previste dal Piano Annuale del Gruppo FS Italiane, per monitorare l’efficacia del flusso comunicativo e del sistema di coordinamento tra gli Enti, nonché la familiarizzazione con la nuova infrastruttura ferroviaria in particolare riguardo alle modalità e tempistiche di accesso e di intervento, ai fini del soccorso all’interno della galleria e risponde all’esigenza di effettuare le esercitazioni all’interno delle gallerie ferroviarie aventi lunghezza superiore a 1000 metri come dalle indicazioni contenute nel DM 04/03/2025, che prevede anche la redazione di uno specifico Piano di Emergenza e Soccorso (PES) e la sua sperimentazione in una nuova galleria prima dell’apertura all’esercizio commerciale della stessa. Il PES e il PEI (Piano emergenza interno) entreranno in vigore contestualmente all’attivazione all’esercizio della Galleria Polcevera e dei nuovi punti di evacuazione e soccorso Doria Spinola Raggi e Borzoli.

Il tutto per migliorare gli standard di sicurezza e la tutela delle persone, delle cose e dell’ambiente.

Le attività non hanno provocato alcuna ripercussione sulla circolazione dei treni.